الواقع المعزز يجلب الأبطال الخارقين والديناصورات لمنزلك

وأطلقت شركة EE أدوات الواقع المعزز الجديدة قبل حفل توزيع جوائز EE BAFTA للأفلام لعام 2023، على أمل إلهام الجيل القادم من فناني الأداء وصانعي الأفلام.

ويمكن للمستخدمين اختيار إحضار الشخصيات والأشياء عبر 4 أنواع - الحركة أو الخيال أو العصر الجوراسي أو الخيال العلمي، وتشمل شخصيات الحركة الأبطال الخارقين والأشرار والسيارات الطائرة، بينما تشمل فئة الخيال أحادي القرن والجنيات، ويتضمن جوارسيك مجموعة من الديناصورات، ويضم الخيال العلمي المذنبات وسفن الفضاء.

تجدر الإشارة إلى أن أداة EE ليست هي الخيار الوحيد الذي يستخدم الواقع المعزز لجلب الوحوش الخيالية إلى منزلك، حيث أطلقت غوغل سابقا ميزة حيوانات الواقع المعزز التي تتيح لك عرض الحيوانات ثلاثية الأبعاد والتفاعل معها في المنزل.