مايكروسوفت تطرح إصدارات الهواتف المحمولة من تطبيقات Bing وEdge

وبحسب بيانات السوق من "StatCounter"، فإن "غوغل" تتمتع بقبضة قوية على سوق البحث، حيث تتحكم في 85٪ من حصة السوق العالمية على أجهزة الكمبيوتر المكتبية و96٪ من سوق البحث على الهواتف الذكية، وذلك بفضل نظام التشغيل أندرويد، علمًا بأن "Bing" تستحوذ حاليًا على 8.9٪ فقط من سوق أجهزة الكمبيوتر المكتبية، و0.48٪ من سوق الأجهزة المحمولة.

وكانت "مايكروسوفت" قدمت تطبيق بينغ الجديد الذي يدير نسخة محسنة من "ChatGPT من OpenAI"، على أجهزة الكمبيوتر المكتبية فقط خلال حدث صحفي في مقرها الرئيس في ريدموند، بواشنطن، يوم 7 فبراير، لتعود الآن وتعلن خطوتها التالية المتعلقة بالإصدار على الأجهزة المحمولة.

وتدرك "مايكروسوفت" أنه لا يمكنها تجاهل سوق الهواتف المحمولة، فغالبية الأشخاص المتصلين بالإنترنت على الأرض يصلون إلى الويب عبر هواتفهم الذكية.

وإذا أرادت "مايكروسوفت" الوصول إلى هؤلاء الأشخاص، فهي بحاجة إلى إصدارات محمولة من تطبيقاتها الهاتفية.