مايكروسوفت تطرح إصدارات الهواتف المحمولة من تطبيقات Bing وEdge
أعلنت شركة "مايكروسوفت" أنها بصدد طرح إصدارات الهواتف المحمولة من تطبيقات "Bing وEdge" التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، في خطوة هي التالية بجهود السباق مع شركة "غوغل" في سوق الإعلان على شبكات البحث.
ونقلت "ياهو" عن نائب رئيس شركة "مايكروسوفت" ورئيس قسم التسويق للمستهلك، يوسف مهدي، قوله: "نظرًا لأننا نعلم أن 64٪ من عمليات البحث تحدث على الهواتف المحمولة، فإننا نصدر جميع تطبيقات Bing وEdge الجديدة للجوال لتكون بمثابة مساعدك على الويب حتى عندما تكون بعيدًا عن سطح المكتب".
وبحسب بيانات السوق من "StatCounter"، فإن "غوغل" تتمتع بقبضة قوية على سوق البحث، حيث تتحكم في 85٪ من حصة السوق العالمية على أجهزة الكمبيوتر المكتبية و96٪ من سوق البحث على الهواتف الذكية، وذلك بفضل نظام التشغيل أندرويد، علمًا بأن "Bing" تستحوذ حاليًا على 8.9٪ فقط من سوق أجهزة الكمبيوتر المكتبية، و0.48٪ من سوق الأجهزة المحمولة.
وكانت "مايكروسوفت" قدمت تطبيق بينغ الجديد الذي يدير نسخة محسنة من "ChatGPT من OpenAI"، على أجهزة الكمبيوتر المكتبية فقط خلال حدث صحفي في مقرها الرئيس في ريدموند، بواشنطن، يوم 7 فبراير، لتعود الآن وتعلن خطوتها التالية المتعلقة بالإصدار على الأجهزة المحمولة.
وتدرك "مايكروسوفت" أنه لا يمكنها تجاهل سوق الهواتف المحمولة، فغالبية الأشخاص المتصلين بالإنترنت على الأرض يصلون إلى الويب عبر هواتفهم الذكية.
وإذا أرادت "مايكروسوفت" الوصول إلى هؤلاء الأشخاص، فهي بحاجة إلى إصدارات محمولة من تطبيقاتها الهاتفية.
لكن "مايكروسوفت" تواجه رياحًا معاكسة كبيرة في ضمان اختيار المستخدمين لتطبيقات البحث الخاصة بها على بحث Google وتطبيقات Chrome، فعروض "مايكروسوفت" هي تطبيقات تابعة لجهات خارجية تحتاج إلى تنزيلها أولًا من متجر التطبيقات، وتسجيل الدخول لاستخدامها.
ووفقًا لـ "StatCounter"، فإن نظام تشغيل الهاتف المحمول أندرويد من Google ، يتحكم في 71.7٪ من سوق الهواتف الذكية العالمي.
وكانت "غوغل" أبرمت سابقًا صفقة مع Apple (AAPL) لتكون محرك البحث الافتراضي في متصفح Safari الخاص بصانع iPhone، مما يمنح "غوغل" قفزة متقدمة عن ميكروسوفت في هذا القطاع، بحسب التقرير.