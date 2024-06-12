نصائح "مهمة" لضمان سلامة كبار السن على الإنترنت

يعد استخدام كبار السن للإنترنت طريقة رائعة للبقاء على اتصال مع أحبائهم، أو القيام بالتسوق الأسبوعي، أو معرفة أي معلومات يحتاجونها بنقرة زر.

ومع ذلك، قد تكون هناك مخاطر عند تصفح الويب، لذا من المهم أن يتخذوا الخطوات اللازمة للحفاظ على أمانهم ومعلوماتهم الشخصية.

وسنشاركك هنا بعضًا من أهم النصائح التي تفيد كبار السن وتبقيهم آمنين عند استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.

الحماية من عمليات الاحتيال

أصبحت عمليات الاحتيال عبر الإنترنت التي تستهدف كبار السن منتشرة بشكل متزايد، حيث تضاعف إجمالي عدد التقارير تقريبًا في السنوات الثلاث الماضية.

ومع استمرار التقدم التكنولوجي، أصبحت الجرائم الإلكترونية وسرقة الهوية والبرمجيات الخبيثة وأنشطة التصيد الاحتيالي معقدة بشكل متزايد.

لذلك كن حذرًا عند فتح رسائل البريد الإلكتروني وتأكد من توخي الحذر إذا تلقيت أي شيء من مرسلين لا تعرفهم أو رسائل بريد إلكتروني تطلب منك اتخاذ إجراء مثل تنزيل شيء ما أو النقر فوق شيء ما أو تقديم تفاصيل شخصية.