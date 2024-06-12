نصائح "مهمة" لضمان سلامة كبار السن على الإنترنت
يعد استخدام كبار السن للإنترنت طريقة رائعة للبقاء على اتصال مع أحبائهم، أو القيام بالتسوق الأسبوعي، أو معرفة أي معلومات يحتاجونها بنقرة زر.
ومع ذلك، قد تكون هناك مخاطر عند تصفح الويب، لذا من المهم أن يتخذوا الخطوات اللازمة للحفاظ على أمانهم ومعلوماتهم الشخصية.
وسنشاركك هنا بعضًا من أهم النصائح التي تفيد كبار السن وتبقيهم آمنين عند استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.
الحماية من عمليات الاحتيال
أصبحت عمليات الاحتيال عبر الإنترنت التي تستهدف كبار السن منتشرة بشكل متزايد، حيث تضاعف إجمالي عدد التقارير تقريبًا في السنوات الثلاث الماضية.
ومع استمرار التقدم التكنولوجي، أصبحت الجرائم الإلكترونية وسرقة الهوية والبرمجيات الخبيثة وأنشطة التصيد الاحتيالي معقدة بشكل متزايد.
لذلك كن حذرًا عند فتح رسائل البريد الإلكتروني وتأكد من توخي الحذر إذا تلقيت أي شيء من مرسلين لا تعرفهم أو رسائل بريد إلكتروني تطلب منك اتخاذ إجراء مثل تنزيل شيء ما أو النقر فوق شيء ما أو تقديم تفاصيل شخصية.
وتذكر أنه مع ازدياد ذكاء المحتالين، قد يكون من الصعب للغاية اكتشاف مستند أو بريد إلكتروني أو موقع ويب مزيف.
وإذا كنت في شك، اطلب من أحد أفراد أسرتك أن يتحقق لك من ذلك، وكن يقظًا دائمًا عبر الإنترنت ولا تتصفح أي مواقع ويب لا تثق بها.
إنشاء كلمات مرور قوية
يعد إنشاء كلمات مرور قوية وفريدة يصعب على الآخرين تخمينها أحد أفضل الأشياء التي يمكنك القيام بها للحفاظ على أمان معلوماتك الشخصية عبر الإنترنت.
وقم بتضمينها مزيجًا من الأحرف الكبيرة والصغيرة والرموز والأرقام وتأكد من عدم استخدام كلمة المرور نفسها لكل حساب وملف شخصي لديك عبر الإنترنت.
وتذكر، لا تشارك كلمة المرور الخاصة بك مع أي شخص وتأكد من تغييرها بانتظام.
حافظ على أمان جهازك
تعد أجهزة الكمبيوتر والهواتف خاصة إذا كانت قديمة أكثر عرضة للاختراق والفيروسات. لذا فإن التأكد من تحديث نظام تشغيل جهاز الكمبيوتر والهاتف وأي أجهزة أخرى قد تستخدمها هو أمر مهم حقًا لحماية نفسك.
ويجب أن يقوم جهاز الكمبيوتر أو الجهاز اللوحي أو الهاتف المحمول الخاص بك بإعلامك عند توفر تحديث جديد.
ويمكنك أيضًا تثبيت برامج أمنية مثل برامج مكافحة الفيروسات أو برامج جدار الحماية لتقليل مخاطر الوقوع ضحية لفيروس أو اختراق أو عملية احتيال عبر الإنترنت.
هناك عدد من الخيارات المختلفة المتاحة في السوق، لذا تأكد من إجراء بحثك حول أفضل حزمة تناسبك، واستخدم دائمًا من علامة تجارية حسنة السمعة.
كن آمنًا على مواقع التواصل الاجتماعي
يشترك المزيد والمزيد من كبار السن في مواقع مثل فيسبوك وإكس وإنستغرام، حيث أظهر تقرير حديث أن ما يقرب من نصف الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 65 و74 عامًا لديهم الآن ملف تعريف على وسائل التواصل الاجتماعي.
وتُعد هذه المواقع طريقة رائعة للبقاء على اتصال مع أحبائك، ومراقبة الأخبار والشؤون الجارية، ومعرفة الأحداث التي قد تجري في المنطقة المحلية.
ومع ذلك، يمكن أن تكون أيضًا المكان المثالي للأشخاص لسرقة معلوماتك الشخصية.
وتذكر أن أي شيء تنشره على وسائل التواصل الاجتماعي من الممكن أن يراه أي شخص، لذا تجنب مشاركة التفاصيل الشخصية مثل رقم هاتفك أو عنوان منزلك.
ومن المهم أن تتأكد من تعيين خيارات الخصوصية الخاصة بك بالطريقة التي تريدها، للتحكم في من يمكنه رؤية ما تقرر مشاركته.
وإذا لم تكن على دراية كيف تقوم بذلك، اطلب مساعدة أحد أفراد أسرتك.
احمِ نفسك عند التسوق عبر الإنترنت
أصبح التسوق من منازلنا سريعًا ومريحًا، وتشير البيانات إلى أن ما يقرب من نصف الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا يتخلون الآن عن الشوارع الرئيسة لصالح التسوق عبر الإنترنت، وهو ما تضاعف ثلاث مرات خلال العقد الماضي.
وعند إرسال معلومات آمنة عبر الإنترنت مثل اسمك وعنوانك وتفاصيل حسابك المصرفي، من المهم التأكد من أنك تستخدم موقعًا إلكترونيًا آمنًا.
لذلك هنالك بعض الأشياء التي يمكنك البحث عنها للبقاء آمنًا مثل رمز القفل في شريط URL في الأعلى، والعنوان الذي يبدأ بـ"https".
كذلك تأكد من أن المتاجر عبر الإنترنت التي تزورها أصلية، وكن على اطلاع بالمواقع المقلدة التي تم إعدادها لخداع الزوار لتسليم معلوماتهم الشخصية.
وإذا كانت لديك أي شكوك حول مدى صحة موقع الويب، فما عليك سوى المغادرة.
وختامًا، إذا كانت لديك أية مخاوف بشأن سلامتك عبر الإنترنت، فتحدث إلى أحد أفراد أسرتك أو قم بالإبلاغ عن عملية احتيال إلى الجهات المختصة.