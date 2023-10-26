هل يُحدث ChatGPT ثورة في مجال التغذية؟

في دراسة رائدة مؤخرًا في مجلة Applied System Innovation، تعمق الباحثون في إمكانية استخدام تطبيق ChatGPT كأداة لتحسين المعرفة التغذوية، خاصة للأفراد الذين يفتقرون إلى الخبرة المهنية المتعلقة بالتغذية.

وبحسب موقع "ميديكال نيوز"، يقدم تطبيق ChatGPT، وهو تقنية ذكاء اصطناعي متقدمة، تعليمات غذائية مخصصة لأولئك الذين يبحثون عن المعلومات والتوجيه من خلال واجهة تفاعلية ديناميكية، على عكس تطبيقات النظام الغذائي التقليدية الأخرى.

واللافت في الأمر، كان تحقيق التطبيق درجات تكاد تكون مساوية لتلك المطلوبة لاجتياز اختبار الترخيص الطبي بالولايات المتحدة (USMLE)، مما يدل على كفاءته في تقديم معلومات موثوقة.

ووفقًا للدراسة، قدم التطبيق توصيات بناءً على معالجة اللغة والخوارزميات، مما ساعد المستخدمين على زيادة تنوع نظامهم الغذائي، وتحديد وصفات الطعام الجديدة، وتحسين استهلاكهم للسعرات الحرارية.

كما تمكن التطبيق من الإجابة على الاستفسارات حول فئات الطعام المختلفة، أو أهمية عناصر غذائية معينة، أو دحض الخرافات الغذائية الشائعة، كما تمكن من تقدير إنفاق الطاقة اليومي بناءً على عوامل فردية مثل الطول والوزن والعمر والجنس ومستوى النشاط.