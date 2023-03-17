"بايدو" تحصل على تصريح لتشغيل سيارات أجرة ذاتية القيادة في بكين

قال محرك البحث الصيني العملاق "بايدو" اليوم الجمعة، إنه حصل على تصريح بتقديم خدمة سيارات أجرة ذاتية القيادة تماما في العاصمة الصينية بكين.

وذكرت بايدو في بيان، أن التصريح سيسمح لخدمة أبولو التابعة لها بإرسال عشر مركبات ذاتية القيادة تماما إلى مجمع للتكنولوجيا طورته حكومة بكين.