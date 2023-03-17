"بايدو" تحصل على تصريح لتشغيل سيارات أجرة ذاتية القيادة في بكين
قال محرك البحث الصيني العملاق "بايدو" اليوم الجمعة، إنه حصل على تصريح بتقديم خدمة سيارات أجرة ذاتية القيادة تماما في العاصمة الصينية بكين.
وذكرت بايدو في بيان، أن التصريح سيسمح لخدمة أبولو التابعة لها بإرسال عشر مركبات ذاتية القيادة تماما إلى مجمع للتكنولوجيا طورته حكومة بكين.
بايدو ستشغل خدمات سيارات الأجرة ذاتية القيادة في ثلاث مدن صينية من بينها ووهان وتشونغتشينغ
ويعد التصريح خطوة للأمام بالمقارنة بكانون الأول/ديسمبر، حينما قالت الشركة إنها حصلت على رخصة لاختبار الخدمة.
وستشغل بايدو خدمات سيارات الأجرة ذاتية القيادة في ثلاث مدن صينية من بينها ووهان وتشونغتشينغ.
وكانت الشركة، التي تتخذ من بكين مقرا لها وتجني معظم أرباحها من محرك البحث الشهير، تركز خلال السنوات الخمس المنصرمة على تقنيات القيادة الذاتية مع سعيها للتنوع.