"بيكسل 8 برو".. شركة غوغل تُطلق هاتفًا جديدًا معززًا بالذكاء الاصطناعي
أعلنت شركة "غوغل" يوم الأربعاء عن مجموعة هواتف "بيكسل" الذكية الجديدة، والتي تضم هاتفًا مهنيًا مجهزًا بتقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي.
ويتميز هاتف "بيكسل 8 برو" بشريحة قوية، وهو قادر على تنفيذ بعض وظائف الذكاء الاصطناعي محليًا على الجهاز نفسه، بدلاً من معالجة البيانات عن بعد عبر الخوادم، وهذا يقلل من استهلاك النطاق الترددي.
جاء ذلك، خلال حدث تسويقي في نيويورك، حيث قال نائب رئيس مجموعة "غوغل" المسؤول عن الأجهزة والخدمات، ريك أوسترلو، إن الهاتف يعتبر "إنجازًا كبيرًا" وإنه سيكون أول هاتف ذكي يحمل نظام الذكاء الاصطناعي الخاص بـ "غوغل" للصور.
وستعمل هذه التكنولوجيا على تحسين الأدوات الموجودة بالفعل في الهاتف، مثل: تعديل الصور، ولكن الهدف هو توسيع قدراتها لأداء مهام أخرى.
ويُتوقع أن تسهم في توفير الوقت للبشر، حيث يمكن لهواتف "بيكسل" أن تختبر ميزاتٍ مثل "بارد"، الروبوت المحادث الذكي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي والذي ينافس "تشات جي بي تي" من "أوبن ايه آي".
وعلى المدى البعيد، من المتوقع أن يقدم هذا المساعد الذكي المساعدة للمستخدمين في الوقت الفعلي في مجموعة من المهام، مثل: اختيار أفضل طريق للتنزه أو تلخيص رسائل البريد الإلكتروني أو تنظيم الأحداث.
بدورها، قالت نائبة رئيس "غوغل" مونيكا غوبتا، إن هذا الإنجاز يقترب من هدف الشركة في إنشاء مساعد آلي شخصي مفيد بشكل أكبر في العالم.
وأضافت: "أنه يجمع بين المساعدة الشخصية والقدرة على التفكير وإنشاء المحتوى، ويمكنه السماع والتحدث والرؤية، وأيضًا أداء مهام تساعد المستخدم مباشرة على جهازه".
وتتنافس شركات التكنولوجيا الكبرى مثل "غوغل" و"مايكروسوفت" لتصبح في الصدارة كمزودين لأدوات توفير الوقت للبشر، وهذا يشمل تحسين الروبوتات المحادثة والذكاء الاصطناعي لجعلها تعمل بشكل أفضل وأكثر تكيفًا مع احتياجات المستخدمين.
بصورة مشابهة، كشفت شبكة "ميتا" عن روبوتات دردشة تعمل بالذكاء الاصطناعي يمكن تكييفها مع متطلبات المستخدمين، بالإضافة إلى أجهزة جديدة تعمل بالواقع المعزز والواقع الافتراضي.
كما أعلنت شركة أمازون عن تحديث مساعدها الصوتي "أليكسا" لجعله قادرًا على العمل بأسلوب أكثر إنسانية وذكاءً.