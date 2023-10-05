"بيكسل 8 برو".. شركة غوغل تُطلق هاتفًا جديدًا معززًا بالذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة "غوغل" يوم الأربعاء عن مجموعة هواتف "بيكسل" الذكية الجديدة، والتي تضم هاتفًا مهنيًا مجهزًا بتقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي.

ويتميز هاتف "بيكسل 8 برو" بشريحة قوية، وهو قادر على تنفيذ بعض وظائف الذكاء الاصطناعي محليًا على الجهاز نفسه، بدلاً من معالجة البيانات عن بعد عبر الخوادم، وهذا يقلل من استهلاك النطاق الترددي.

جاء ذلك، خلال حدث تسويقي في نيويورك، حيث قال نائب رئيس مجموعة "غوغل" المسؤول عن الأجهزة والخدمات، ريك أوسترلو، إن الهاتف يعتبر "إنجازًا كبيرًا" وإنه سيكون أول هاتف ذكي يحمل نظام الذكاء الاصطناعي الخاص بـ "غوغل" للصور.