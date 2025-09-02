خلافات تهدد مستقبل مشروع "ميتا" للذكاء الاصطناعي

كشف موقع ""تك كرانش" عن بوادر توتر في العلاقة بين ميتا وشركة "Scale AI" المتخصصة في وسم البيانات، مما يهدد مشروع الأولى الخاص بالذكاء الاصطناعي، رغم استثمار ها الضخم البالغ 14.3 مليار دولار منتصف 2024.

وقال الموقع إن الشركة بعد أشهر قليلة من التعاون، بدأت تميل إلى التعامل مع منافسين مثل "Mercor وSurge" وسط تحفظات من باحثيها على جودة بيانات"Scale AI".

وظهر التوتر ظهر جليا بعد استقالة روبن ماير، أحد كبار مسؤولي Scale AI السابقين، من ميتا بعد شهرين فقط، إضافةً إلى فقدان "Scale AI" عقودًا كبرى مع شركات مثل"OpenAI" و"Google"، وتسريحها مئات الموظفين، رغم حصولها على عقد مع الجيش الأمريكي، وفق الموقع .

ورغم أن دخول ألكسندر وانغ، الرئيس التنفيذي لـ "Scale AI" لإدارة مختبر "ميتا للذكاء الفائق" (MSL) منح المشروع زخمًا، إلا أن غياب خلفيته الأكاديمية في الذكاء الاصطناعي أثار جدلًا داخليًا. كما عبّر موظفون جدد جاؤوا من آبل و"OpenAI" وغوغل عن إحباطهم من البيروقراطية الثقيلة داخل ميتا، مما أدى إلى مغادرة عدد من الكفاءات البارزة.

وتأتي هذه الاضطرابات في وقت تسعى فيه ميتا لتعويض الأداء الباهت لنموذجها الأخير "Llama 4" عبر تسريع تطوير الجيل المقبل من النماذج.

ولتحقيق ذلك، أعلنت استثمارات هائلة في البنية التحتية، من بينها مشروع "Hyperion" لمراكز البيانات بقيمة 50 مليار دولار.