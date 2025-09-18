مايكروسوفت تحاول إقناع مستخدمي "إيدج" بعدم تحميل "كروم"

تواصل شركة مايكروسوفت جهودها الحثيثة للحفاظ على مستخدمي متصفحها إيدج، حتى وإن تطلب الأمر ابتكار أساليب دعائية مثيرة للجدل.

فقد تم رصد تجربة جديدة، حيث يظهر للمستخدمين إعلان خاص عند البحث عن غوغل كروم عبر متصفح إيدج، يتضمن عبارة بارزة تقول: "كل ما تحتاجه موجود هنا"، مصحوبة بجدول مقارنة يضع إيدج في مواجهة كروم.

محاولة لإقناع المستخدم

وتشدد مايكروسوفت من خلال هذا العرض على أن متصفحها مبني على التقنية نفسها التي يقوم عليها كروم، مع إضافة ما تصفه بأنه ثقة مايكروسوفت.

كما يقدّم الإعلان روابط مباشرة إلى خدمات شائعة مثل يوتيوب وفيسبوك وجيميل وواتساب وإنستغرام ونتفليكس، في محاولة لإقناع المستخدم بأن جميع احتياجاته متاحة داخل إيدج.

وهذه ليست المرة الأولى التي تلجأ فيها مايكروسوفت إلى وسائل غير تقليدية لإبعاد المستخدمين عن غوغل كروم، ففي وقت سابق، أدرجت الشركة استطلاعًا محرجًا يظهر عند محاولة تنزيل كروم من خلال إيدج، كما قامت بإخفاء رابط تحميل كروم في بعض الحالات.

وبالتوازي، تعمل الشركة على اختبار طرق جديدة لجذب مستخدمي كروم الحاليين وتحويلهم إلى متصفح إيدج.

وفي هذا السياق، يشير بعض المراقبين إلى أن إيدج لا يفتقر بالضرورة إلى المزايا، فالمتصفح شهد في الأشهر الأخيرة تحسينات ملحوظة، سواء من ناحية السرعة أم من خلال دمج ميزات الذكاء الاصطناعي.

كما تؤكد مايكروسوفت أن إيدج سيواصل الحصول على الدعم حتى بعد انتهاء الدعم الرسمي لنظام ويندوز 10، ما يمنحه أفضلية من حيث الاستمرارية.

نتائج عكسية

لكن في المقابل، يرى خبراء التقنية أن هذه الأساليب التسويقية المبالغ فيها قد تأتي بنتائج عكسية، فالمستخدمون الذين لم يحسموا موقفهم بعد قد ينفرون من هذه الحملات الدعائية، خصوصًا أن المنافسة بين المتصفحات اليوم تقوم على الأداء والابتكار أكثر مما تقوم على الرسائل التسويقية المباشرة.

في النهاية، يبدو أن معركة المتصفحات لا تزال مفتوحة بين عمالقة التكنولوجيا، لكن مايكروسوفت ستظل بحاجة إلى أكثر من مجرد رسائل دعائية لإقناع المستخدمين بالالتزام بمتصفح إيدج في مواجهة غوغل كروم، الذي يسيطر على الحصة الأكبر من السوق.