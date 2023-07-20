مزايا بالجملة في نظارات أبل الطبية المعززة للواقع

تشرح براءة الاختراع مزايا النظارة، حيث إنها تقوم بحقن أشعة الضوء بشكل مباشر في قزحة عين المستخدم، مما يقلل من الصداع و"الزغللة" وإجهاد العين الذي يصيب أغلب مستخدمي النظارات الطبية، بالإضافة إلى ميزة تغيير الخلفية، كتلك الموجودة داخل تطبيق زووم، وميزة الرؤية بالظلام وهي حلم لجميع مستخدمي النظارات وستحققه أبل.

ومن الملفت أن هذه النظارات تستطيع أن تحدد قوة بصرك دون الحاجة للخضوع إلى فحوصات النظر التقليدية، وتحديد احتياجاتك أثناء ارتدائها عبر السماح لك بتوجيه رؤيتك إلى مكان بعيد لتقوم باستخدام جهاز تحكم يضبط قوة العدسات والتركيز على الشيء الذي تنظر إليه.

وبينت براءة الاختراع، أنه يمكن للمستخدمين ربط ساعات Apple Watch لتدوير Digital Crown على الساعة، كطريقة سهلة ومرنة لضبط نظارات الواقع المعزز بشكل يلائم المستخدمين.

يشار إلى أن النظارات معدلة بشكل يتيح للمستخدمين خوض تجربة بصرية تندمج بشكل كبير مع النشاط اليومي، وتعمل مع الحواس بشكل يتناسب لخلق بيئة مريحة.