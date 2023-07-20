مزايا بالجملة في نظارات أبل الطبية المعززة للواقع
حصلت شركة أبل على براءة الاختراع لنظام تصحيح البصر من مكتب الولايات المتحدة الخاص بمنح براءات الاختراع والعلامات التجارية منذ العام 2020.
لم تحدد شركة أبل موعدًا محددًا لإطلاق نظاراتها الجديدة، إلا أن هناك أخبارًا كثيرة انتشرت حول قيمة النظارات والتي قدرت بمبلغ يصل إلى 600 دولار.
وأوضحت شركة أبل أنها ستتيح نظارات الواقع المعزز الطبية إضافة إلى Vision Pro والتي تمتاز بشموليتها، حيث تكتشف وتصوب المشهد الذي يلائم الأشخاص الذين يعانون من مشاكل متعلقة بالنظر، كقصر النظر وما يعرف بـ"اللابؤرية".
تشرح براءة الاختراع مزايا النظارة، حيث إنها تقوم بحقن أشعة الضوء بشكل مباشر في قزحة عين المستخدم، مما يقلل من الصداع و"الزغللة" وإجهاد العين الذي يصيب أغلب مستخدمي النظارات الطبية، بالإضافة إلى ميزة تغيير الخلفية، كتلك الموجودة داخل تطبيق زووم، وميزة الرؤية بالظلام وهي حلم لجميع مستخدمي النظارات وستحققه أبل.
ومن الملفت أن هذه النظارات تستطيع أن تحدد قوة بصرك دون الحاجة للخضوع إلى فحوصات النظر التقليدية، وتحديد احتياجاتك أثناء ارتدائها عبر السماح لك بتوجيه رؤيتك إلى مكان بعيد لتقوم باستخدام جهاز تحكم يضبط قوة العدسات والتركيز على الشيء الذي تنظر إليه.
وبينت براءة الاختراع، أنه يمكن للمستخدمين ربط ساعات Apple Watch لتدوير Digital Crown على الساعة، كطريقة سهلة ومرنة لضبط نظارات الواقع المعزز بشكل يلائم المستخدمين.
يشار إلى أن النظارات معدلة بشكل يتيح للمستخدمين خوض تجربة بصرية تندمج بشكل كبير مع النشاط اليومي، وتعمل مع الحواس بشكل يتناسب لخلق بيئة مريحة.