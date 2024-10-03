الذكاء الاصطناعي والطيران.. صياغة جديدة لمستقبل السفر الجوي

يعمل الذكاء الاصطناعي على تحسين تجربة السفر، حتى لو أنه لن يحل محل الطيارين حتى الآن، لكنه دونَ شك، سيؤدي دورًا رئيسًا في مستقبل صناعة الطيران.

وتشهد صناعة الطيران تغيرات تكنولوجية كبرى، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى دمج الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع في جوانب مختلفة من حلول صناعة الطيران، من تخطيط الرحلات وإدارة الطاقم والصيانة إلى خدمة العملاء.

وينعكس هذا التبني المتزايد بوضوح في تقدم صناعة الطيران إلى ما هو أبعد من العمليات الحالية.

ومن أبرز التطبيقات الرئيسة للذكاء الاصطناعي في صناعة الطيران، نذكر:

إدارة الإيرادات: تعمل خوارزميات الذكاء الاصطناعي على تحليل البيانات والتنبؤ بالطلب وتعديل أسعار التذاكر؛ ما يعزز الإيرادات الإجمالية.

وتأخذ هذه التكنولوجيا في الاعتبار البيانات التاريخية وأنماط الحجز وتفضيلات العملاء، لتحديد أسعار المقاعد المثلى، بناءً على عوامل، مثل: اليوم، والموسم، والطقس.

السلامة الجوية وصيانة الطائرات: يتصدى الذكاء الاصطناعي لتحدي الصيانة غير المخطط لها، والتي شكلت أكثر من 7% من تأخيرات الرحلات الجوية العام الماضي.

وباستخدام قدرات الذكاء الاصطناعي، يمكن لصناعة الطيران تعزيز السلامة الجوية من خلال تحليل البيانات من مصادر متنوعة مثل أجهزة استشعار الطائرات ومسجلات بيانات الرحلة والطقس.

ويساعد هذا على تحديد المخاوف الأمنية المحتملة، ورفع معايير السلامة العامة.

وفي السياق عينه، فإن حلول الصيانة التنبؤية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، تُمكّن شركات الطيران من تتبع مكونات الطائرات في الوقت الحقيقي، والتنبؤ بالأعطال، والتخطيط للإصلاحات قبل أن تصبح خطيرة.

تحليل الملاحظات: تعتبر ملاحظات العملاء، أمرًا بالغ الأهمية لشركات الطيران.

والآن يمكن للذكاء الاصطناعي مساعدة الصناعة على فهمها بشكل أفضل، فعلى سبيل المثال، يمكن استخدام أدوات تحليل المشاعر التي تعمل بالذكاء الاصطناعي للتنقيب عبر قنوات الملاحظات المختلفة مثل وسائل التواصل الاجتماعي ومنشورات المدونات والتعليقات ومواقع مراجعة العملاء والاستطلاعات، للكشف عن الأنماط والمشاعر والموضوعات المتكررة.

ويعمل هذا النهج الاستباقي على تمكين شركات الطيران من اكتساب رؤى قيّمة حول تجارب العملاء، ما يسمح لها بمعالجة المشكلات على الفور وتحسين خدماتها باستمرار.

أتمتة الرسائل: أصبحت أتمتة الرسائل أداة رئيسة في صناعة الطيران، حيث تعمل على تحسين خدمة العملاء.

وتستخدمها شركات الطيران، للإجابة بسرعة عن الأسئلة، وتبسيط عملياتها.

ويتلقى الركاب الآن تحديثات تلقائية حول أوقات الرحلات وتغييرات البوابات وغيرها من المعلومات المهمة، ما يوفر الوقت، ويبقيهم على اطلاع جيد.

وتعد الحلول التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، مثل برامج الدردشة الآلية، طريقة جيدة للبدء في أتمتة الرسائل.

وتتعامل هذه البرامج بمهارة مع الاستفسارات المتنوعة وحجوزات الرحلات الجوية، ومخاوف فقدان الأمتعة، وتحديثات الرحلات الجوية في الوقت الفعلي.

إدارة الطاقم: بالنسبة لركاب الخطوط الجوية، فإن استخدام الذكاء الاصطناعي في جدولة الطاقم، يعني رحلات أكثر موثوقية وكفاءة.

ويساعد الذكاء الاصطناعي شركات الطيران على ضمان توفر أفراد الطاقم المناسبين ذوي المهارات والخبرة المناسبة، لكل رحلة، وهذا يقلل التأخير، ويحسّن السلامة، ويعزز تجربة السفر بشكل عام.

تحسين كفاءة الوقود: يلعب الذكاء الاصطناعي دورًا رئيسًا في تعزيز كفاءة الوقود في صناعة الطيران، نظرًا للتأثير الكبير لتكاليف الوقود على النفقات الإجمالية.

ومن خلال تحليل عوامل مثل الطقس ومسارات الرحلات وأداء الطائرات وحمولة الركاب، تعمل خوارزميات الذكاء الاصطناعي على تحسين استهلاك الوقود من خلال توقعات الطقس المتقدمة للتنبؤ باستهلاك الوقود.

كما يقترح الذكاء الاصطناعي، سرعات صعود مثالية أثناء الإقلاع، ما يوفر ما يصل إلى 3% من الوقود لكل رحلة.

بيع التذاكر: بالنسبة للمسافرين، يساعد الذكاء الاصطناعي في حجز التذاكر وتوفير تجربة حجز أكثر تخصيصًا وراحة.

ويقترح الذكاء الاصطناعي تذاكر بناءً على اختيارات السفر السابقة والتفضيلات والميزانية، ما يجعل من الأسهل العثور على الرحلات التي تناسب احتياجاتك.

ولا تساعد هذه التكنولوجيا على العثور على صفقات أفضل فحسب، بل تبسّط أيضًا عملية الحجز.

الخدمات على متن الطائرة: يمكن لشركات الطيران أيضًا، استخدام الذكاء الاصطناعي، لتخصيص وجبات الطعام على متن الطائرة بناءً على تفضيلات العملاء والقيود الغذائية، وذلك بفضل الخوارزميات المبتكرة التي تتنبأ بالطلب، مع العلم أن الذكاء الاصطناعي قادر أيضًا على الحد من هدر الطعام.

كشف الاحتيال: يلعب الذكاء الاصطناعي دورًا حاسمًا في الكشف عن الاحتيال في مجال الطيران، ما يقلل المخاطر المرتبطة بالأنشطة الاحتيالية.

فمن خلال تحليل بيانات المعاملات المكثفة، تحدد خوارزميات الذكاء الاصطناعي بسرعة الأنماط المشبوهة، وتسلط الضوء على الاحتيال المحتمل في حجوزات السفر.

تعزيز الأمن: لا يعمل الذكاء الاصطناعي في مجال الطيران على إحداث ثورة في السماء فحسب، بل إنه يحدث أيضًا تأثيرًا كبيرًا على الأرض لشركات الطيران.

وبالنسبة للركاب، فإن استخدام القياسات الحيوية والتعرف على الوجه بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي في شركات الطيران، يعني تجربة سفر أكثر سلاسة وأمانًا.

وتعمل هذه التقنيات على تسريع عملية تحديد الهوية مع تعزيز تدابير الأمن.

ويطابق الذكاء الاصطناعي بصمات الأصابع أو ملامح الوجه بدقة مع الهويات، ما يقلل من فرص الاحتيال ويعزز السلامة.

علاوة على ذلك، يساعد تحليل الذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي للقوات الأمنية على تحديد أي أنشطة مشبوهة بسرعة، ما يؤدي إلى استجابات أسرع للتهديدات المحتملة.

الخدمات اللوجستية والعمليات: يؤدي تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في المطارات إلى رحلة أكثر سلاسة وكفاءة.

فتعمل أنظمة تسجيل الوصول الآلية على تسريع العملية، ما يقلل من أوقات الانتظار، بينما يوفر المساعدون الافتراضيون المدعومون بالذكاء الاصطناعي للركاب تحديثات الرحلات، ويوجهونهم عبر المطار.

ويتم استخدام الذكاء الاصطناعي أيضًا لتتبع وإدارة الأمتعة، ما يقلل من الأخطاء، ويحسن دقة تسليم الأمتعة.

الرحلات المستدامة: يسهم الطيران بنسبة 2٪ في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية المرتبطة بالطاقة.

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ومع ذلك، تهدف رابطة النقل الجوي الدولي إلى تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، وسوف يجعل الذكاء الاصطناعي ذلك ممكنًا.

فمن خلال الاستفادة من التحليلات المتقدمة والتعلم الآلي، يمكن لشركات الطيران اتخاذ قرارات ذكية بشأن مسارات الرحلات واستخدام الوقود والعمليات.

ويقلل هذا النهج القائم على البيانات من البصمة الكربونية، بما يتماشى مع أهداف الاستدامة، ويسرّع تحول الصناعة إلى مستقبل أكثر اخضرارًا.

التحديات والمخاطر

إن تبني الذكاء الاصطناعي في مجال الطيران يجلب العديد من الفوائد، ولكنه يفرض أيضًا تحديات، وفيما يأتي بعض هذه المخاطر والتحديات.

العقبات الفنية: إن دمج الذكاء الاصطناعي في أنظمة الطيران ليس بالأمر السهل، فهناك تحديات فنية يجب التغلب عليها.

وقد يكون من الصعب ضمان عمله بشكل جيد مع الأجهزة والبرامج المختلفة عبر نماذج الطائرات المختلفة والشركات المصنعة.

الاعتبارات الأخلاقية: إن تحديد مدى الاستقلالية لاتخاذ القرارات باستخدام الذكاء الاصطناعي، وخاصة في المواقف الحرجة، يثير أسئلة أخلاقية تحتاج إلى دراسة متأنية.

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تحديات القوى العاملة: يحتاج الذكاء الاصطناعي إلى فريق ماهر للتطوير والصيانة والتشغيل، فسدّ فجوة المهارات من خلال تدريب المتخصصين في مجال الطيران، مهمة كبيرة.