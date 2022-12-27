اكتشاف آخر وجبة تناولها ديناصور قبل 120 مليون سنة

في وقت ما خلال العصر الطباشيري، قبل 120 مليون سنة، تناول ديناصور وجبته الأخيرة، وهي ثدييات صغيرة بحجم فأر، والأهم أنه ما يزال هناك.

واكتشف أحد العلماء الكنديين، بينما كان يتفقد مؤخراً أحشاء أحد الديناصورات المتحجرة، بالصدفة، بقايا ما يشبه الفأر الصغير، وهو ما أثار ذهوله.

وعثر الباحث على بقايا الفريسة محفوظة بشكل جيد داخل أحشاء ديناصور من نوع "مايكرورابتور"، وهو حيوان ذو ريش يبلغ طوله نحو متر واحد.