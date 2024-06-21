تحذير من استنزاف أقمار "ستارلينك" الفضائية لطبقات الأوزون

كشفت دراسة حديثة أنه في الوقت الذي تموت فيه أقمار "ستارلينك" الاصطناعية التابعة لشركة "سبيس إكس" فمن المحتمل أن تقتل معها قوة طبقة الأوزون على الأرض، وفق صحيفة "هيوستن كرونكل".

وأرجعت الدراسة ذلك إلى أنه عندما تسقط الأقمار الاصطناعية في الغلاف الجوي للأرض وتحترق، فإنها تترك جزيئات صغيرة من أكاسيد الألومنيوم التي تتسبب في تآكل طبقة الأوزون.

وحذّر باحثون من جامعة "جنوب كاليفورنيا"، في دراسة، الأسبوع الماضي، حول "زوال الأقمار الاصطناعية"، من خطورة مخلفات خروج الأقمار الاصطناعية عن الخدمة على طبقة الأوزون.

ووجد الباحثون في الدراسة أن هذه الأكاسيد زادت 8 أضعاف بين عامي 2016 و2022 وستستمر في التراكم مع زيادة عدد الأقمار الاصطناعية ذات المدار الأرضي المنخفض.

ورغم أن شركة "أمازون" وشركات أخرى حول العالم تخطط أيضًا لإنشاء مجموعات تتراوح من 3000 إلى 13000 قمر اصطناعي، إلا أن "سبيس إكس" هي الشركة الرائدة في هذا المجال.

وبحسب الدراسة، فإن من بين 8100 جسم موجود حاليًا في مدار أرضي منخفض، هناك 6000 جسم عبارة عن أقمار صناعية لـ "Starlink" تم إطلاقها في السنوات القليلة الماضية.

وتقول الصحيفة إن تلك الطفرة في قطاع الأقمار الاصطناعية الفضائية دفعت الباحثين إلى تسمية هذه الفترة الحالية باسم "عصر الأبراج الفضائية الضخمة".

وقالوا إن الضرر المحتمل أن يلحق بطبقة الأوزون على الأرض أمر مثير للقلق، حيث يعمل هذا الجزء من طبقة الستراتوسفير كواقٍ من الشمس نوعًا ما.

وإحدى وظائف هذه الطبقة، وفق الباحثين، هي حماية الكائنات الحية من الأشعة فوق البنفسجية الصادرة من الشمس، لكن تدفق الأقمار الاصطناعية يمكن أن يعرض للخطر تعافي ثقب الأوزون فوق القارة القطبية الجنوبية.

ووفقاً لوكالة حماية البيئة، من المتوقع أن تقترب طبقة الأوزون من التعافي الكامل "قرب منتصف القرن الحادي والعشرين"، بافتراض استمرار انخفاض انبعاثات المواد المستنفدة للأوزون.

ومع ذلك، فإن "سبيس إكس" لا تتباطأ، فمع ارتفاع الطلب على تغطية الإنترنت العالمية، تهدف شركة إيلون ماسك للوصول إلى 42000 قمر صناعي في المدار.

وتصل شركة إيلون ماسك للمركبات الفضائية أيضًا إلى العملاء المحتملين في المتاجر التقليدية، حيث إن أطباق "ستارلينك" معروضة الآن للبيع في متاجر استهلاكية معروفة وأماكن أخرى.

ووصف الباحثون الأقمار الاصطناعية بأنها "تهديد نائم"، وأشاروا إلى أن لها دورة من التلوث، وفي نهاية المطاف، تؤدي أكاسيدها إلى تفاعلات مدمرة بين الأوزون والكلور، مما يؤدي إلى استنفاد طبقة الأوزون.

ويؤكد الباحثون أنها يمكن أن تستمر في تدمير جزيئات الأوزون لعقود من الزمن أثناء انجرافها عبر طبقة الستراتوسفير.

ويتم هذا الضرر المحتمل من أجل حياة قصيرة نوعًا ما للأقمار الصناعية تقدر بنحو 5 سنوات، مما دفع الباحثين إلى وصف ذلك بأنه دورة "التقادم المخطط له".

بالإضافة إلى استنفاد الأوزون، دق علماء آخرون ناقوس الخطر بشأن التأثير المحتمل للأقمار الصناعية، فعلى سبيل المثال، يشعر علماء الفلك بالقلق من أنها تحجب رؤية الكون.

ويقول الباحثون إن الدراسات السابقة للتلوث الناجم عن الأقمار الصناعية ركزت إلى حد كبير على عواقب إطلاق مركبة إلى الفضاء، مثل إطلاق وقود الصواريخ.

وقال جوزيف وانغ، الباحث في علم الملاحة الفضائية في جامعة "جنوب كاليفورنيا" ومؤلف الدراسة: "في السنوات الأخيرة فقط بدأ الناس في التفكير في أن هذا قد يصبح مشكلة".

وأضاف: "لقد كنا من أوائل الفرق التي نظرت في الآثار المترتبة على هذه الحقائق".

ومن أكثر الآثار الجديرة بالملاحظة ما حدث، مؤخرًا، في العام 2022. فقد أدى دخول الأقمار الصناعية إلى زيادة الألومنيوم في الغلاف الجوي إلى أكثر من % عن المستويات الطبيعية، وهو معدل من المتوقع أن يزداد.

وبناءً على حجم الجسيمات، قد يستغرق الأمر ما يصل إلى 30 عامًا حتى تهبط أكاسيد الألومنيوم إلى ارتفاعات الستراتوسفير.

وبحلول الوقت الذي تكتمل فيه مجموعات الأقمار الصناعية المخطط لها حاليًا، سيسقط 912 طنًا متريًا من الألومنيوم على الأرض كل عام، وفقًا لتقديرات الباحثين.

وستشهد الأطنان المضافة من أكاسيد الألومنيوم إلى الغلاف الجوي كل عام ارتفاع المركب الكيميائي بنسبة 646 % عن المستويات الطبيعية.