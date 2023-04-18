جدل بسبب فوز صورة أُنشئت بالذكاء الاصطناعي بجائزة مرموقة

أثار فنان ألماني ردود فعل غاضبة عقب فوزه بجائزة مرموقة في مجال التصوير، عن صورة أُنشئت بواسطة تقنية الذكاء الاصطناعي.

وأشار بوريس إلدغسن، إلى أنّه كان واضحاً منذ البداية في ما خص طبيعة عمله، وأنه لن يقبل المكافأة الممنوحة له ضمن جوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي؛ لأنّ مسابقات مماثلة ليست جاهزة بعد للتعامل مع تقنية الذكاء الاصطناعي.

وأوضحت اللجنة المسؤولة عن منح الجوائز بدورها، أنّها كانت على علم بطبيعة الصورة، لكنّها اتهمت الفنان "بتضليل متعمد"؛ وهو ما أثار غضب إلدغسن.

ويخشى عدد كبير من المصورين والفنانين أن تهدد برامج الذكاء الاصطناعي مصدر رزقهم؛ لأنها تتيح لأي شخص إنشاء صور جميلة بمجرّد نقرة.

وبدأ الشيوع السريع لبرامج الذكاء الاصطناعي المتخصصة في إنشاء صور، يتسبّب في رفع دعاوى قضائية، بعدما جرى "تدريب" الأدوات باستخدام كمية كبيرة من الصور، قد يكون عدد كبير منها محمياً بموجب حقوق الطبع والنشر.

وكان القائمون على جوائز سوني العالمية للتصوير أعلنوا، في آذار/ مارس، فوز صورة إلدغسن التي تظهر فيها امرأتان وتحمل عنوان "سودومنيجيا: ذي الكتريشن"، في فئة الأعمال الإبداعية.