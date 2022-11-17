"نيفيرا".. السيارة الكهربائية الأسرع في العالم

حطمت سيارة "نيفيرا" الكهربائية من شركة "ريماك" الكرواتية، رقما قياسيا في عالم السيارات بسرعة وصلت إلى 412 كيلومترا في الساعة، لتصبح بذلك السيارة الكهربائية الأسرع في العالم، وفقا لموقع "ذا فيرج".

وتستطيع السيارة رباعية الدفع الوصول إلى سرعة 415 كيلومترا في الساعة وفقا لإعدادات التصنيع، محققة تسارعا يصل إلى 97 كيلومترا في أقل من ثانيتين.

وسجلت السيارة سرعتها الجديدة في مقر "بابينبورغ" لاختبار السيارات في ألمانيا، على مسار يمتد إلى مسافة 4 كيلومترات.

وقال ميرو زرنتشيفيك، السائق المشارك في الاختبارات والتطوير في الشركة، الذي قاد السيارة وحقق الرقم القياسي الجديد: "واجهتُ تحديا في الدخول إلى القسم المنحني من المسار بعد عبور الطريق المستقيم، لإعطاء السيارة أفضل فرصة في الوصول لأعلى سرعة ممكنة، وتحرير قدراتها" .