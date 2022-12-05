الأول عالميا.. انطلاق فعاليات "حوار أبوظبي للفضاء" بمشاركة 47 دولة

انطلقت، اليوم الاثنين، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، أعمال النسخة الأولى من "حوار أبوظبي للفضاء"، الأول من نوعه عالميا.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" إن "حوار أبوظبي للفضاء"، الذي يُقام تحت رعاية رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، سيستمر على مدار يومين وتنظمه وكالة الإمارات للفضاء بمشاركة واسعة من أكثر من 300 صانع قرار وممثل عن وكالات الفضاء ووزراء وشركات متخصصة عالمية من أكثر من 47 دولة.