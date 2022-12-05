الأول عالميا.. انطلاق فعاليات "حوار أبوظبي للفضاء" بمشاركة 47 دولة
انطلقت، اليوم الاثنين، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، أعمال النسخة الأولى من "حوار أبوظبي للفضاء"، الأول من نوعه عالميا.
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" إن "حوار أبوظبي للفضاء"، الذي يُقام تحت رعاية رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، سيستمر على مدار يومين وتنظمه وكالة الإمارات للفضاء بمشاركة واسعة من أكثر من 300 صانع قرار وممثل عن وكالات الفضاء ووزراء وشركات متخصصة عالمية من أكثر من 47 دولة.
وتتركز محاور ونقاشات الحوار حول 3 مواضيع رئيسة تتمثل في "استدامة الفضاء وسهولة الوصول إليه وتعزيز أمنه" عبر أكثر من 35 جلسة نقاشية وحوارا وزاريا وورشة عمل وكلمات رئيسة.
وتشارك في الحوار مجموعة من كبرى وكالات الفضاء والشركات والمؤسسات العالمية ورجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص في مجال الفضاء والطيران والتكنولوجيا.
ومن المقرر، بحسب "وام" أن يسعى المشاركون إلى وضع سياسات نموذجية على مستوى الدول، بما يرسخ تعزيز التعاون في استخدام الفضاء الخارجي، لما فيه صالح الشعوب بالإضافة إلى تطوير البرامج والمبادرات العامة والخاصة في هذا الإطار.