مع تنافس"مايكروسوفت" و"أبل".. هل يتفوق ويندوز Arm على mac
تستعد شركة مايكروسوفت الأمريكية للكشف عن رؤيتها الكاملة لـ "أجهزة الكمبيوتر الشخصية ذات الذكاء الاصطناعي" الشهر المقبل بحدث سيقام في سياتل.
وبحسب أحدث التسريبات، فإن مايكروسوفت واثقة من أن جولة من أجهزة الكمبيوتر المحمولة الجديدة التي تعمل بنظام ويندوز وتعمل بنظام Arm ستتفوق على جهاز "MacBook Air" الذي يعمل بنظام M3 من أبل، في أداء وحدة المعالجة المركزية، والمهام العاملة بالذكاء الاصطناعي.
بعد سنوات من الوعود من شركة كوالكوم، تعتقد مايكروسوفت أن معالجات Snapdragon X" Elite" المقبلة ستقدم أخيرًا الأداء الذي كانت تبحث عنه لدفع "Windows on Arm" بقوة أكبر.
وتراهن مايكروسوفت الآن بشكل كبير على معالجات "Snapdragon X Elite" المقبلة من كوالكوم، التي سيتم استخدامها في مجموعة متنوعة من أجهزة الكمبيوتر المحمولة التي تعمل بنظام مايكروسوفت هذا العام وأحدث أجهزة "Surface" التي تركز على المستهلك من مايكروسوفت.
في هذا الإطار، يبدو أن مايكروسوفت واثقة جدًا من شرائح كوالكوم الجديدة لدرجة أنها تخطط لعدد من العروض التوضيحية التي ستكشف كيف ستكون هذه المعالجات أسرع من "M3 MacBook Air" في مهام وحدة المعالجة المركزية وتسريع الذكاء الاصطناعي وحتى محاكاة التطبيقات.
وبحسب الشركة، ستتمتع أجهزة الكمبيوتر الجديدة التي تعمل بنظام "Windows AI" بمحاكاة تطبيقات أسرع من "Rosetta 2" التي تستخدمها أبل على أجهزة "Apple Silicon Mac".
أجهزة الجيل التالي
تخطط شركة مايكروسوفت لشحن نماذج استهلاكية من جهازي "Surface Pro 10 وSurface Laptop 6" المقبلين المزودين بمعالجات "Qualcomm's Snapdragon X Elite" بالداخل بدلاً من شرائح "Core Ultra من Intel".
وبالفعل، أعلنت مايكروسوفت عن إصدارات تركز على الأعمال من "Surface Pro 10 وSurface Laptop 6" التي تأتي مع معالجات "Intel Core Ultra"، ولكن سيتم تسويق نماذج Arm للمستهلكين بدلاً من ذلك.
وتصف مايكروسوفت الأجهزة التي تعمل بمعالجات "Qualcomm Snapdragon X Elite" بأنها أجهزة كمبيوتر "AI Copilot" من الجيل التالي ، وتهدف إلى تمييزها عن أجهزة الكمبيوتر الحالية التي تعمل على أحدث شرائح "AMD" أو حتى معالجات "Core Ultra من Intel".
وستتمكن هذه الفئة الجديدة من أجهزة الكمبيوتر الشخصية من الوصول إلى ميزات ويندوز الجديدة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي أولاً، بما في ذلك تطبيق "AI Explorer" الذي يتيح لك استرداد أي شيء رأيته أو فعلته على جهازك من قبل.
وتتطلع مايكروسوفت أيضًا إلى تحسين تدفق الفيديو على أجهزة ويندوز التي تعمل بنظام التشغيل Arm من خلال ميزة جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي سيتم استخدامها على أجهزة الكمبيوتر الشخصية من الجيل التالي المزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي.
كما ستتضمن أجهزة الكمبيوتر هذه الوصول إلى "Windows Studio Effects" لتعتيم الخلفية، إلى جانب القدرة على إنشاء صور باستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي مجانًا وخيارات للسماح لـ "Copilot" بالوصول إلى سياق جهاز الكمبيوتر الخاص بك لتحسين المطالبات والإجابات.
كما أن شركة كوالكوم واثقة أيضًا من معالجاتها الجديدة، حيث قدمت، مؤخرًا، فرصًا عملية لوسائل الإعلام باستخدام شرائح "Snapdragon X Elite". وأظهرت الشركة معايير تتفوق على معالج M2 من أبل في العديد من المجالات وعلى أحدث شرائح "Core Ultra 7 من Intel".
موعد الإصدار
سيتم الكشف عن أجهزة الكمبيوتر الشخصية المزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت، في 20 أيار/مايو المقبل، أي قبل يوم واحد فقط من انعقاد مؤتمر" Build Developers" السنوي للشركة. وسيتحدث الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت ساتيا ناديلا، عن رؤية الذكاء الاصطناعي عبر الأجهزة والبرامج التي ستمهد الطريق لأحدث إصدار من "Windows on Arm Push" والاستثمار في ميزات الذكاء الاصطناعي لنظام التشغيل ويندوز 11.
وبحسب التقارير، تتضمن رؤية مايكروسوفت فكرة شعار" Copilot" لكل شخص، والذي يهدف إلى تكملة رؤية مايكروسوفت القديمة التي تقول "الكمبيوتر الشخصي في كل منزل".