مع تنافس"مايكروسوفت" و"أبل".. هل يتفوق ويندوز Arm على mac

وتراهن مايكروسوفت الآن بشكل كبير على معالجات "Snapdragon X Elite" المقبلة من كوالكوم، التي سيتم استخدامها في مجموعة متنوعة من أجهزة الكمبيوتر المحمولة التي تعمل بنظام مايكروسوفت هذا العام وأحدث أجهزة "Surface" التي تركز على المستهلك من مايكروسوفت.

في هذا الإطار، يبدو أن مايكروسوفت واثقة جدًا من شرائح كوالكوم الجديدة لدرجة أنها تخطط لعدد من العروض التوضيحية التي ستكشف كيف ستكون هذه المعالجات أسرع من "M3 MacBook Air" في مهام وحدة المعالجة المركزية وتسريع الذكاء الاصطناعي وحتى محاكاة التطبيقات.

وبحسب الشركة، ستتمتع أجهزة الكمبيوتر الجديدة التي تعمل بنظام "Windows AI" بمحاكاة تطبيقات أسرع من "Rosetta 2" التي تستخدمها أبل على أجهزة "Apple Silicon Mac".

أجهزة الجيل التالي

تخطط شركة مايكروسوفت لشحن نماذج استهلاكية من جهازي "Surface Pro 10 وSurface Laptop 6" المقبلين المزودين بمعالجات "Qualcomm's Snapdragon X Elite" بالداخل بدلاً من شرائح "Core Ultra من Intel".

وبالفعل، أعلنت مايكروسوفت عن إصدارات تركز على الأعمال من "Surface Pro 10 وSurface Laptop 6" التي تأتي مع معالجات "Intel Core Ultra"، ولكن سيتم تسويق نماذج Arm للمستهلكين بدلاً من ذلك.