logo
علوم وتقنية

على شكل "قلب محطم".. إكس تطور "أغضبني" للتعليق على التدوينات

على شكل "قلب محطم".. إكس تطور "أغضبني" للتعليق على التدوينات
منصة إكسالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
14 يوليو 2024، 11:57 م

أظهرت شفرة مرجعية للخاصية الجديدة في إصدار منصة "إكس" لنظام التشغيل "آي.أو.إس"، أن الزر سيكون على شكل "قلب محطم" إلى جانب شكل القلب الذي يشير لخيار "أعجبني"، باعتبارها مرجعية مباشرة لخاصية التصويت السلبي.

وبحسب موقع "تك كرانش" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، تواصل "إكس"، تطوير خاصية التصويت السلبي التي ستستخدمها لتحسين كيفية ترتيب الردود على المشاركات.

وأفاد الموقع بأن "الخاصية الجديدة يمكن أن تمنع المستخدمين من نشر محتوى يستهدف بشكل خاص إثارة غضب الناس ودفعهم إلى التفاعل مع المنشور بزر أغضبني كشكل من أشكال التفاعل".

يشار إلى أن "تويتر" كما كانت تعرف قبل استحواذ إيلون ماسك عليها، اختبرت في 2021 خاصية التصويت السلبي.

في تلك التجربة السابقة كانت "تويتر" تدرس إضافة زري تصويت إيجابي وتصويت سلبي مع كل المشاركات، لكن في الاختبار الجديد تعتزم "إكس"،  إضافة زر للتصويت السلبي فقط للمساعدة في عرض الردود التي تحصل على أكبر عدد من تصويتات الإعجاب في الجزء العلوي من سلسلة الردود، وترحيل الردود التي تحظى بإعجابات أقل إلى الجزء الأسفل.

التكنولوجياتويترإيلون ماسك

أخبار ذات صلة

قانون جديد لتحديد مصدر "التزييف العميق" عبر الإنترنت.. تعرف على "COPIED"
قانون جديد لتحديد مصدر "التزييف العميق" عبر الإنترنت.. تعرف على "COPIED"
كيف تحمي بياناتك من مخاطر استخدام الذكاء الاصطناعي؟
كيف تحمي بياناتك من مخاطر استخدام الذكاء الاصطناعي؟
5 أخطاء شائعة تقضي على عمر حاسوبك المحمول عليك تجنبها
5 أخطاء شائعة تقضي على عمر حاسوبك المحمول عليك تجنبها
هل تُدرج كندا الذكاء الاصطناعي على قائمة المؤلفين؟
هل تُدرج كندا الذكاء الاصطناعي على قائمة المؤلفين؟
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة ©️ 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC