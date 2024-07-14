على شكل "قلب محطم".. إكس تطور "أغضبني" للتعليق على التدوينات

أظهرت شفرة مرجعية للخاصية الجديدة في إصدار منصة "إكس" لنظام التشغيل "آي.أو.إس"، أن الزر سيكون على شكل "قلب محطم" إلى جانب شكل القلب الذي يشير لخيار "أعجبني"، باعتبارها مرجعية مباشرة لخاصية التصويت السلبي.

وبحسب موقع "تك كرانش" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، تواصل "إكس"، تطوير خاصية التصويت السلبي التي ستستخدمها لتحسين كيفية ترتيب الردود على المشاركات.

وأفاد الموقع بأن "الخاصية الجديدة يمكن أن تمنع المستخدمين من نشر محتوى يستهدف بشكل خاص إثارة غضب الناس ودفعهم إلى التفاعل مع المنشور بزر أغضبني كشكل من أشكال التفاعل".

يشار إلى أن "تويتر" كما كانت تعرف قبل استحواذ إيلون ماسك عليها، اختبرت في 2021 خاصية التصويت السلبي.

في تلك التجربة السابقة كانت "تويتر" تدرس إضافة زري تصويت إيجابي وتصويت سلبي مع كل المشاركات، لكن في الاختبار الجديد تعتزم "إكس"، إضافة زر للتصويت السلبي فقط للمساعدة في عرض الردود التي تحصل على أكبر عدد من تصويتات الإعجاب في الجزء العلوي من سلسلة الردود، وترحيل الردود التي تحظى بإعجابات أقل إلى الجزء الأسفل.