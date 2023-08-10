الصين تطلق 7 أقمار صناعية لمراقبة الأرض والمدن الذكية

أطلقت الصين، اليوم الخميس، صاروخًا من طراز "سيريس-1 واي 7" يحمل على متنه 7 أقمار صناعية، وفق وكالة "شينخوا" للأنباء.

وقالت الوكالة، إن الصاروخ أطلق من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية شمال غربي الصين، في الساعة 12:03 ظهرًا بتوقيت بكين، بهدف إرسال سبعة أقمار صناعية إلى المدار المخطط لها.