الصين تطلق 7 أقمار صناعية لمراقبة الأرض والمدن الذكية
أطلقت الصين، اليوم الخميس، صاروخًا من طراز "سيريس-1 واي 7" يحمل على متنه 7 أقمار صناعية، وفق وكالة "شينخوا" للأنباء.
وقالت الوكالة، إن الصاروخ أطلق من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية شمال غربي الصين، في الساعة 12:03 ظهرًا بتوقيت بكين، بهدف إرسال سبعة أقمار صناعية إلى المدار المخطط لها.
وأوضحت أن من بين الأقمار الصناعية القمر "شيقوانغ-1 01" المجهز بكاميرات عالية الدقة، والذي سيستخدم في مراقبة الأرض وخدمة الموارد الطبيعية والزراعة والغابات والمدن الذكية والحد من الكوارث.
كما يوجد على متن الصاروخ قمر صناعي للاستشعار عن بُعد يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي، ويعرف باسم "واندرجرني-1 أيه"، وكذلك "ستاربول أي-1 بي"، وهو مصمم للاستشعار عن بُعد وللاتصال بين الأقمار الصناعية، وبين القمر الصناعي والأرض لتعزيز الملاحة.
وتعد عملية الإطلاق هي المهمة السابعة التي تستخدم فيها صواريخ من سلسلة "سيريس-1".