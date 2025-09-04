بسبب اختراق هواتف المستخدمين.. غرامة خيالية على غوغل

خلصت هيئة محلفين اتحادية، الأربعاء، إلى أن شركة "غوغل" التابعة لمجموعة "ألفابت" عليها دفع 425 مليون دولار لانتهاكها خصوصية المستخدمين.

وتمثل ذلك الانتهاك للخصوصية بالاستمرار في جمع بيانات ملايين المستخدمين الذين أوقفوا خاصية التتبع في حساباتهم، وفق "رويترز".

وصدر الحكم بعد محاكمة في "سان فرانسيسكو" بشأن ادعاءات بأن "غوغل" على مدار 8 سنوات دخلت إلى أجهزة المستخدمين المحمولة لجمع بياناتهم وحفظها واستخدامها، منتهكة بذلك ضمانات الخصوصية بموجب إعدادات نشاط الويب والتطبيقات.

وطالب المستخدمون بتعويضات تتجاوز 31 مليار دولار. ووجدت هيئة المحلفين أن "غوغل" مسؤولة عن دعويين من أصل 3 دعاوى بانتهاك الخصوصية.

وأكد متحدث باسم شركة "غوغل" الحكم، علمًا أن الشركة سبق أن نفت ارتكاب أي مخالفات.