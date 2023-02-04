تطوير نوافذ سائلة تقلل تكاليف الطاقة المستهلكة في المباني

وقال الباحث "رافائيل كاي" مؤلف الدراسة: "المباني تستخدم طاقة كبيرة لتدفئة مساحاتها الداخلية وتبريدها وإضاءتها، وإذا حققنا استراتيجية التحكم في كمية الطاقة الشمسية القادمة للمباني ونوعها واتجاهها، فقد نستطيع تقليل الاعتماد على أجهزة التدفئة والتبريد والأضواء الصناعية المستخدمة بكثرة"، وفقا لموقع تك إكسبلور.

ويتضمن النموذج الأولي للتقنية صفائح مسطحة من البلاستيك تتخللها مجموعة من القنوات تبلغ سماكتها ميليمترا واحدا، يمكن من خلالها ضخ السوائل، وخلط الأصباغ أو الجسيمات أو أي جزيئات أخرى في السوائل للتحكم في نوع الضوء المار من خلال النوافذ.

وباستخدام مضخات صغيرة، يمكن رقميا إزالة السوائل من كل طبقة أو إضافتها، فضلا عن إمكانية دمج الصفائح لتتكدس في طبقات متعددة، لتصبح كل طبقة مسؤولة عن نوع مختلف من الوظائف البصرية، مثل التحكم بقوة الضوء أو ضبط تشتته.

وصمم الباحثون نماذج رقمية مفصلة لتحليل التأثير المحتمل على الطاقة عند إدراج التقنية الجديدة في مبنى افتراضي.