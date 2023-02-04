تطوير نوافذ سائلة تقلل تكاليف الطاقة المستهلكة في المباني
طور باحثون من جامعة "تورنتو" الكندية، نوافذ متعددة الطبقات ذات طبيعة سائلة يمكنها تقليل الطاقة المستهلكة لتدفئة المباني وتبريدها وإضاءتها.
وتعمل التقنية الجديدة على تحسين الطول الموجي المنقول عبر النوافذ وقوة الضوء، موفرة تحكما أكبر ببيئة المبنى، مع إبقاء تكاليف التصنيع منخفضة، في ظل الاعتماد على مكونات بسيطة ومتوفرة بكثرة.
وقال الباحث "رافائيل كاي" مؤلف الدراسة: "المباني تستخدم طاقة كبيرة لتدفئة مساحاتها الداخلية وتبريدها وإضاءتها، وإذا حققنا استراتيجية التحكم في كمية الطاقة الشمسية القادمة للمباني ونوعها واتجاهها، فقد نستطيع تقليل الاعتماد على أجهزة التدفئة والتبريد والأضواء الصناعية المستخدمة بكثرة"، وفقا لموقع تك إكسبلور.
ويتضمن النموذج الأولي للتقنية صفائح مسطحة من البلاستيك تتخللها مجموعة من القنوات تبلغ سماكتها ميليمترا واحدا، يمكن من خلالها ضخ السوائل، وخلط الأصباغ أو الجسيمات أو أي جزيئات أخرى في السوائل للتحكم في نوع الضوء المار من خلال النوافذ.
وباستخدام مضخات صغيرة، يمكن رقميا إزالة السوائل من كل طبقة أو إضافتها، فضلا عن إمكانية دمج الصفائح لتتكدس في طبقات متعددة، لتصبح كل طبقة مسؤولة عن نوع مختلف من الوظائف البصرية، مثل التحكم بقوة الضوء أو ضبط تشتته.
وصمم الباحثون نماذج رقمية مفصلة لتحليل التأثير المحتمل على الطاقة عند إدراج التقنية الجديدة في مبنى افتراضي.
كما زود الباحثون النماذج الرقمية بقياسات جربوا فاعليتها في النموذج الأولي، بالاستعانة بخوارزميات الذكاء الاصطناعي لاختبار آليات التحكم المختلفة، وتجربة استجابة الطبقات للظروف المحيطة المتغيرة.
وعلى الرغم من بساطة التقنية وتكلفتها المنخفضة، فإنها تتسم بالمرونة الشديدة، مع قابلية استثمارها في تصميم واجهات بناء عملية، بخصائص بصرية متنوعة تجاري حاجة المستخدم، وتحقق الاستدامة، لتندرج ضمن الحلول المجدية لتوفير الطاقة وتقليل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون المسبب للاحترار العالمي.
وأشار الباحثون إلى أن التجارب الأولية للتقنية أثبتت قدرتها على توفير حوالي 25% من الطاقة المستهلكة للتدفئة والتبريد والإضاءة سنويا عند تنشيط طبقة واحدة منها فقط، لترتفع نسبة الكفاءة إلى 50% عند استخدام طبقتين منها.