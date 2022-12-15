تقنية مستقبلية لتزويد المنازل بطاقة نظيفة من الاندماج النووي‎‎

أعلنت شركة تسمى "جنرال فيوجن" ومقرها فانكوفر بكندا، أنها ستمتلك أول محطة لتوليد الطاقة بالاندماج النووي في أوائل العقد الثالث من القرن الحالي.

وتقول الشركة إن لديها طريقة تدعي أنها ستزود المنازل بالطاقة باستخدام التكنولوجيا النووية بحلول أوائل عام 2030، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

يأتي ذلك بعد أيام من إعلان علماء أمريكيين في كاليفورنيا عن اختراق تكنولوجي يمكن أن يؤدي إلى تسويق الاندماج النووي تجارياً في غضون عقود قليلة.

وتستخدم طريقة "جنرال فيوجن" مكابس عالية القوة لضغط المعدن السائل حول البلازما لبناء الضغط حتى يصل الخليط إلى 180 مليون درجة فهرنهايت ويحدث الاندماج.