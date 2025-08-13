6 إعدادات في ويندوز تحمي جهازك من الاختراق

تعد برامج مكافحة الفيروسات خط دفاع أول ممتاز ضد المخترقين. ولكن إذا لم تعدل بعض إعدادات ويندوز، فقد تتيح للمخربين الوصول إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك واختراق بياناتك الحساسة.

لذلك، سنقدم لك أهم ستة إعدادات وتغييرات في ويندوز تحتاج إلى معرفتها لتقليل خطر الاختراق.

تحقق من إعدادات الحماية

إذا لم تسمع بإعدادات حماية ويندوز من الاستغلال، فهي تضبط كيفية تشغيل ويندوز للتطبيقات والبرامج للحد من عدد الثغرات الأمنية.

ويمكنك العثور على هذه الإعدادات بالانتقال إلى الإعدادات ومن ثم الخصوصية والأمان ومن بعدها التحكم في التطبيقات والمتصفحات وأنقر على إعدادات حماية الاستغلال.

الآن ستنبثق نافذة فيها قائمتين فرعيتين، هما إعدادات النظام وإعدادات البرامج. وفي تبويب إعدادات البرامج، عادةً ما يضيف ويندوز برنامجًا أو تطبيقًا إلى قائمة الحماية بعد استخدامه.

ومن المهم أن تتصفح هذه القائمة. وإذا لم تجد البرامج أو التطبيقات التي تعتقد أنها يجب أن تكون موجودة فيها، فستحتاج إلى إضافتها يدويًا باستخدام علامة + لضمان حمايتها من الثغرات الأمنية.

تعطيل اكتشاف شبكة ويندوز

تتيح هذه الميزة في ويندوز لجهاز الكمبيوتر اكتشاف الأجهزة الأخرى على نفس الشبكة والاتصال بها، والعكس صحيح.

ولكنها قد تجعل جهاز الكمبيوتر عرضة للهجمات الخبيثة إذا تم تفعيلها عند الاتصال بشبكات غير آمنة أو غير معروفة. ولإيقاف هذه الميزة في إعدادات ويندوز، أذهب إلى الشبكة والإنترنت واختر إعدادات الشبكة المتقدمة، ثم أضع مفتاح التبديل إلى "إيقاف" بجوار "اكتشاف الشبكة في الشبكات العامة والخاصة".

وعند إيقاف هذه الإعدادات، لا يمكن للأجهزة على نفس الشبكة الاتصال بجهاز الكمبيوتر الخاص بك.

إيقاف ميزة سطح المكتب البعيد

سطح المكتب البعيد ميزة رائعة في ويندوز تتيح لك الوصول إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك من جهاز آخر، لذا فهي مثالية عندما تعمل عن بعد أو تحتاج إلى إرسال واستقبال ملفات من جهازك ولا تستطيع الوصول إليه فعليًا.

لكن هذه الميزة قد تكون أيضًا وسيلة سهلة للمخترقين للوصول إلى الكمبيوتر الخاص بك عن بعد. لذلك يجب تغيير إعدادات جهازك لمنع حدوث ذلك. للقيام بذلك، افتح إعدادات ويندوز وانتقل إلى "النظام". ثم انقر على "سطح المكتب البعيد" وفعّل الإعداد. ثم انقر على "تأكيد" لتحديد اختيارك.

تفعيل جدار حماية ويندوز

احرص دائماً على تفعيل جدار حماية ويندوز كطبقة حماية ثانية بعد تطبيق مكافحة الفيروسات. لتفعيله، في إعدادات ويندوز 11، اختر الخصوصية والأمان ومن ثم أمان ويندوز وحدد جدار الحماية وحماية الشبكة.

الآن، انقر على شبكة النطاق، والشبكة الخاصة، والشبكة العامة بالتتابع، وفي كل علامة تبويب، فعل جدار حماية مايكروسوفت ديفندر.

إيقاف اتصال واي فاي

بعد الاتصال بشبكة واي فاي عامة، يحفظ الكمبيوتر اسم SSID وكلمة المرور اللذين أدخلتهما في الشبكات.

وإذا كان الكمبيوتر معدًا للاتصال تلقائيًا بشبكة واي فاي، فسيتصل بنفس الشبكة في المرة القادمة التي تكون فيها ضمن نطاقها، سواءً رغبت في ذلك أم لا.

وسيتصل حتى قبل أن تتاح لك فرصة فتح برامج مكافحة الفيروسات.

لهذا السبب يجب إلغاء تفعيل خيار "الاتصال تلقائيًا عند التواجد في النطاق" لمنع جهاز الكمبيوتر من الاتصال تلقائيًا بشبكة الواي فاي هذه في المرة القادمة.