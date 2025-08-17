4 طرق لتحويل منزلك إلى مساحة أكثر ذكاء بفضل "NFC"

عندما يفكر معظم الناس في تقنية "NFC"، يتبادر إلى أذهانهم استخدامها للدفع عبر الهاتف أو لربط السماعات اللاسلكية. ولكن في عالم المنزل الذكي، أصبحت هذه الملصقات من أبسط وأقوى الأدوات لأتمتة مهامك اليومية.

وتكمن روعة هذه الملصقات في أنها رخيصة الثمن، يمكن تثبيتها في أي مكان، وقابلة للتخصيص بشكل لا نهائي، وكل ذلك دون الحاجة إلى معدات معقدة أو الاعتماد على الأوامر الصوتية. وإليك بعض الطرق المبتكرة التي تجعل منزلك الذكي أكثر ذكاءً باستخدام هذه التقنية.

وملصقات "رقائق " (الاتصال قريب المدى) هي عبارة عن رقائق إلكترونية صغيرة جدًا مزودة بهوائي، يتم تغليفها عادةً على شكل ملصق أو بطاقة أو حتى سوار.

وتعتمد هذه الملصقات على تقنية "NFC"، وهي تقنية اتصال لاسلكي قصير المدى تسمح بتبادل البيانات بين جهازين متوافقين عندما يكونان قريبين جدًا من بعضهما البعض.

الوصول إلى واي فاي

إن إعطاء كلمات مرور واي فاي في كل مرة أمر مزعج، خاصةً إذا كانت طويلة ومعقدة. وتبسّط ملصقات "NFC" هذه العملية بشكل كبير، حيث تتيح للضيوف عند مسحها الوصول الفوري إلى شبكتك دون الحاجة إلى كتابة أي شيء. ويمكنك القيام بذلك من خلال تطبيق "NFC Tools" المجاني على نظام "أندرويد"، ولكن يمكن للتطبيق المماثل على نظام "آيفون" القيام بذلك أيضًا.

عناصر تحكم ذكية

بدلاً من دخول الغرفة والضغط على مفتاح الإضاءة، أو استخدام أمر صوتي، يمكنك وضع ملصق "NFC" عند مدخل الغرف المزودة بإضاءة ذكية. وبمجرد لمس هاتفك للملصق، يتم تشغيل إعداد الإضاءة الذي تريده لتلك المساحة، سواءً كان ضوءًا خافتًا أو ساطعًا أو أي إعداد قد تمت برمجته مسبقًا.

ضبط مؤقت الأجهزة

على سبيل المثال يمكنك وضع ملصق "NFC" على التلفزيون، وعندما يلامس هاتفك الملصق يتم تشغيل التلفزيون، مع تحديد مؤقت لساعتين. وبعد ذلك سيتوقف عن العمل تلقائيًا. وهذا مفيد عندما يكون لديك أطفال في المنزل وترغب في تحديد وقت الشاشة.

توفير الطاقة

ويمكنك وضع ملصق "NFC" على باب المنزل من الداخل. وعندما تتحضر لترك المنزل، تمسح بهاتفك الملصق ليتم إطفاء جميع الأضواء. بذلك لن تنسى أي ضوء شغالًا وأنت خارج منزلك.

وفي طريقة معاكسة، يمكنك وضع ملصق "NFC" على باب منزلك من الخارج. وبمجرد وصولك إلى منزلك، تقوم بمسح الملصق، ليقوم منزلك الذكي بإضاءة المصابيح التي كنت قد حددتها أثناء برمجة ملصق "NFC".