نسخة جديدة من متصفح Vivaldi لأجهزة آبل الذكية

أطلقت Vivaldi نسخة جديدة من متصفحها مخصصة للعمل مع هواتف أيفون وحواسب آيباد.

ويتميز المتصفح الجديد بإمكانية التحكم بعلامات التبويب كما في المتصفحات الموجودة في الحواسب أو هواتف أندرويد، إذ زوّدت واجهة المتصفح بشريط علوي للتحكم بتلك العلامات مع إمكانية تبديل مواقعها على الشريط بكل سلاسة وسهولة.

والمتصفح يوفر العديد من الخيارات العملية وجهّز بأدوات للتحكم بالخصوصية، وخيارات للتحكم بآلية عرض الإعلانات، إذ يمكن حجب الإعلانات أو أدوات جمع بيانات التصفح التي تظهرها بعض المواقع على الإنترنت.

ويسمح المتصفح الجديد بمزامنة التبويبات والمعلومات والبيانات مع أجهزة الكمبيوتر والأجهزة المحمولة بشكل مشفر، وإمكانية تبديل محرك البحث الافتراضي.

كما يتميز المتصفح بأدوات لإنشاء الملاحظات وحفظ عناوين مواقع الإنترنت للعودة إليها في أي وقت.