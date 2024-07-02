أفضل مولدات صور الذكاء الاصطناعي لعام 2024

أحدثت التطورات في الفن الناتج عن الذكاء الاصطناعي ثورة في كيفية تعامل الفنانين والمبدعين مع حرفتهم.

وتم تصميم خدمات مثل DALL-E 3 وMidjourney لتكون بمثابة أدوات للإلهام لدعم الإبداع البشري، ومساعدة كل من المحترفين المتمرسين والفنانين الطموحين في صياغة أعمال فنية مخصصة.

كذلك، تلعب اعتبارات الخصوصية أيضًا دورًا حاسمًا في اختيار هذه المولدات. لذلك يُنصح المستخدمون بفحص سياسات الخصوصية، ولا سيما فيما يتعلق باستخدام البيانات للتدريب النموذجي، لضمان بقاء أعمالهم الإبداعية آمنة وخاصة. وهذه قائمة بأفضل مولدات الصور المدعمة بالذكاء الاصطناعي الموجودة حاليًّا.

DALL-E 3

يبرز DALL-E 3 من OpenAI كأحد أفضل خيارات مولدات صور الذكاء الاصطناعي، ويشتهر بقدرته على التعامل مع الاستعلامات المعقدة بسهولة، ويوفر إمكانات تحرير واسعة النطاق، وواجهة سهلة الاستخدام تدعم التعبير الفني السلس.

ومع استمرار تطور الذكاء الاصطناعي، تجسد هذه الأداة المشهد المتوسع للفن الناتج عنه، مما يوفر للمبدعين أدوات مبتكرة لتعزيز رؤيتهم الفنية ودفع الحدود الإبداعية.

Leonardo AI

يعد مثاليًّا للمبدعين المهتمين بالميزانية، ويوفر خطة مجانية سخية مع إمكانات إنشاء سريعة.

وفي حين أن بعض أدوات التحرير مقيدة خلف نظام حظر الاشتراك غير المدفوع، فإن ليوناردو يتفوق في التحسين والتخصيص الفوري؛ مما يمكّن المستخدمين من استكشاف إمكانيات إبداعية متنوعة.

لتلبية احتياجات المبدعين المبتدئين، يقدم Canva أسلوبًا بسيطًا ومباشرًا للرسومات التي ينشئها الذكاء الاصطناعي.

وتم تصميم Canva لسهولة الاستخدام، مع إعطاء الأولوية لخصوصية المستخدم من خلال عدم تدريب الذكاء الاصطناعي على المحتوى الشخصي؛ مما يضمن بقاء الصور التي تم إنشاؤها سرية ومتعددة الاستخدامات للتكامل عبر المشاريع المختلفة.

Adobe Firefly

تستهدف هذه الأداة المدمجة في Adobe Creative Cloud المبدعين المحترفين الذين يبحثون عن التجارب الفنية.

وبفضل مجموعة قوية من الأدوات المتوافقة مع برامج Adobe المشهورة، تعمل Firefly على تحسين سير العمل الإبداعي من خلال الاستفادة من المحتوى المرخص عالي الجودة من Adobe Stock دون التدريب على البيانات التي ينشئها المستخدم.