خطط غير مسبوقة لبناء مراكز بيانات علمية على سطح القمر

وتساعد مراكز البيانات الجديدة أيضا، الوكالة الأمريكية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا) في بناء مستعمرة دائمة على سطح القمر، في إطار بعثات مهمة "أرتيمس" المقبلة.

وعن أهمية البيانات، قال كريس ستوت، مؤسس شركة "لونستار داتا هولدينغز" إن "الإنسان يعتمد عليها في كل ما يقوم به، ولها أهمية كبيرة في تقنيات التخزين المعتمدة على الأرض، ويمثل سطح القمر المكان المثالي لتخزينها بأمان، وفقًا لموقع "إنتريستينغ إنجنيرينغ".

وأضاف: "مركز البيانات الحديث يزن نحو كيلوغرام واحد، بسعة تخزين تصل إلى 16 تيرابايت، ويتم تزويده بالطاقة من مركبة هبوطه القمرية".

وفي كانون الأول/ ديسمبر 2021، نجحت شركة "لونستار داتا هولدينغز" بإجراء اختبار لمركز بيانات في ظروف انعدام الجاذبية على متن المحطة الفضائية الدولية، والآن بعد جولة التمويل، تستعد الشركة لإطلاق مركز بيانات على سطح القمر بمساعدة بعثة "آي أم 2" من شركة "إنتيوتيف ماشين" الأمريكية.

وحصلت الشركة على دعم المملكة المتحدة لتستطيع إرسال البيانات من القمر وإليه في إطار دعم عملياتها.

وتعتزم الشركة نشر مراكز البيانات على القمر بحلول 2026، بعد أن اجتازت اختبارات التصميم الأولية.