كيف تكتشف إن كانت الصور وليدة برنامج ذكاء اصطناعي؟

شهدت تقنيات الذكاء الاصطناعي في الآونة الأخيرة تطوّرات مبهرة جعلت الصور التي تنتجها تبدو شديدة الواقعيّة ورائجة على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار تساؤلات حول سبل تمييزها عن الصور الحقيقيّة.

وصحيح أنه، حتى اليوم، ما من أداة يمكن أن تجزم إن كانت الصورة وليدة برنامج ذكاء اصطناعي، إلا أن عناصر عدّة قد تُشير إلى استخدام هذه التقنية، بحسب خبراء استطلعت وكالة "فرانس برس" آراءهم بين 21 و23 آذار/مارس 2023.

إمكانات لا محدودة

تتيح بعض برمجيات الذكاء الاصطناعي، مثل: "دال-إي" و"ميدجورني" و"ستايبل ديفيوجن" و"كرايون"، توليد صور بمجرّد إدخال بعض الكلمات المفتاحية باللغة الإنجليزية مثل (رائد فضاء يركب حصانًا على كوكب المريخ). حينها سيركّب البرنامج تلك الصورة مستعينًا بقواعد بيانات ضخمة من الصور.

وفيما يلجأ البعض إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي لدواعٍ فنية وترفيهية أو على سبيل الفكاهة، يعمد البعض الآخر لإنتاج صور مرتبطة بأحداث سياسية، ما يجعلها مادة للتضليل.

وتنتشر هذه الصور على أنها حقيقية، على الرغم من إشارة صانعيها إلى أنها نتاج برنامج ذكاء اصطناعي.