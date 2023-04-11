أقمار المشتري.. محطة جديدة في البحث عن عوالم صالحة للسكن خارج الأرض

ويقول المسؤول عن مسبار "جوس" من جانب وكالة الفضاء الأوروبية نيكولاس ألتوبيلي، في حديث يعود إلى كانون الثاني/يناير أدلى به في تولوز من شركة "إيرباص" التي تولّت تصميم المسبار: "هذه المرة الأولى التي سنستكشف فيها أماكن محتملة للسكن وراء خط الصقيع، حيث من غير الممكن تسجيل وجود للمياه السائلة على سطح" كوكب أو قمر.

وستستهدف مهمة "ناسا" المقبلة المُسماة "أوروبا كليبر" القمر أوروبا. أما المسبار "جوس" فسيركّز على غانيميد. ومن المقرر أن يدخل "جوس" سنة 2034 مدار هذا القمر الذي يُعدّ أكبر أقمار المجموعة الشمسية والوحيد الذي يمتلك مجالًا مغناطيسياً خاصاً به يحميه من الإشعاع.

محيط ضخم

وثمة خصائص كثيرة تشكل مؤشرًا إلى وجود بيئة مستقرة، وهي شرط آخر لظهور أشكال الحياة واستمراريتها، لأنّ "ما يهمّ ليس أن يكون المكان صالحاً للسكن فقط، بل أن تكون الحياة قابلة للاستمرارية"، على ما تؤكد أثينا كوستينيس.

وعلى عكس المهمات الفضائية إلى المريخ والتي تسعى إلى البحث عن آثار لحياة قديمة اختفت، يتمثل الهدف الكامن وراء استكشاف الأقمار الجليدية في البحث عن بيئات لا تزال صالحة للسكن، وهو ما لا يظهره المريخ.

ومن الأمور الأخرى التي تتطلبها إمكانية وجود حياة، توافر مصدر للطاقة. وفي ظل درجات الحرارة المتجمدة لنظام المشتري، لا تشكل الشمس مصدراً للطاقة بل الجاذبية التي يمارسها كوكب المشتري على أقماره وتتسبب في إحداث "تأثيرات مد وجزر" مشابهة لما يحدث على كوكب الأرض مع القمر.

ويقول عالم الكواكب في المركز الفرنسي للدراسات الفضائية فرانسيس روكار، إنّ هذه الظاهرة تؤدي إلى "تبديد الحرارة داخل الأقمار والحفاظ على الشكل السائل من المياه".

وتصف رئيسة مشروع "جوس" لدى المركز الفرنسي للدراسات الفضائية كارول لاريغودري محيط غانيميد بـ"الضخم". وقد يبلغ العمق الفاصل بين طبقتين سميكتين من الجليد عشرات الكيلومترات.