سوني تكشف عن سيارة كهربائية تعمل بالذكاء الاصطناعي

وستتمتع السيارة بميزات آلية، مع التركيز بشكل خاص على القيادة الحضرية، واحدة من أكثر الميزات إثارة للاهتمام هي أن السيارة فيها شريط خارجي في مقدمتها لمشاركة المعلومات مع السائقين الآخرين.

ويستخدم "شريط الوسائط" التنقل الذكي للتواصل مع الآخرين "باستخدام الضوء الذي يتيح الاتصال التفاعلي بين التنقل والأشخاص".

وتضمنت الأمثلة المستخدمة في العرض إظهار حالة الطقس، ومدى شحن السيارة الكهربائية وتصميم Spider-Man.

ولضمان أقصى قدر من السلامة والحفاظ على إدراك السائق، تحتوي السيارة على 45 كاميرا وجهاز استشعار داخل السيارة وخارجها.