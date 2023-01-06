سوني تكشف عن سيارة كهربائية تعمل بالذكاء الاصطناعي
كشفت شركة سوني عن سيارتها الكهربائية الجديدة عالية التقنية المسماة Afeela التي أنتجتها بالتعاون مع شركة هوندا.
وتشير التقارير إلى احتمال طرح السيارة للبيع في وقت مبكر من عام 2025، وقد تم الإعلان عنها في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية في لاس فيغاس.
وقالت سوني إنها ستجهز سيارتها الكهربائية الجديدة بمزايا الذكاء الاصطناعي وأنظمة الترفيه والواقع الافتراضي والواقع المعزز.
وقال ياسوهيد ميزونو الرئيس التنفيذي للشركة: "تمثل Afeela مفهومنا للعلاقة التفاعلية حيث يشعر الناس بإحساس التنقل التفاعلي وحيث يمكن للتنقل اكتشاف وفهم الأشخاص والمجتمع من خلال استخدام الاستشعار والذكاء الاصطناعي".
وأضاف: "بما أن السلامة والأمن ضروريان للتنقل ، فسنقوم بدمج مستشعرات Sony وسلامة Honda جنبًا إلى جنب مع التقنيات الذكية الأخرى".
وأشار إلى أن الشركة تخطط لتلقي الطلبات المسبقة في النصف الأول من عام 2025، وتسليم السيارات الأولى للعملاء في أمريكا الشمالية في ربيع عام 2026.
وستتمتع السيارة بميزات آلية، مع التركيز بشكل خاص على القيادة الحضرية، واحدة من أكثر الميزات إثارة للاهتمام هي أن السيارة فيها شريط خارجي في مقدمتها لمشاركة المعلومات مع السائقين الآخرين.
ويستخدم "شريط الوسائط" التنقل الذكي للتواصل مع الآخرين "باستخدام الضوء الذي يتيح الاتصال التفاعلي بين التنقل والأشخاص".
وتضمنت الأمثلة المستخدمة في العرض إظهار حالة الطقس، ومدى شحن السيارة الكهربائية وتصميم Spider-Man.
ولضمان أقصى قدر من السلامة والحفاظ على إدراك السائق، تحتوي السيارة على 45 كاميرا وجهاز استشعار داخل السيارة وخارجها.
كما يتضمن ذلك مستشعر وقت الرحلة الذي يقيس المسافة إلى كائن من خلال معرفة المدة التي يستغرقها الضوء للوصول إلى كائن والعودة.
وتتميز بوحدة التحكم الترفيهية المدمجة الخاصة بها، والتي تقدم أفلام وألعاب وعناوين سوني، مع دمج عناصر Playstation التجارية من سوني في السيارة.
وباستخدام تقنية الواقع المعزز والاستشعار، تأمل الشركة في تحسين "التنقل البديهي" داخل السيارة.
وسيتم تسعير السيارة لتتنافس مع أمثال BMW و Volvo و Audi و Mercedes Bends ، مع خطط لتقديم خدمة اشتراك لبعض الميزات في السيارة.