أمازون ترتقي بذكاء "أليكسا" إلى مستوى غير مسبوق

كشفت شركة أمازون عن المستوى الذكي الذي سيصل إليه مساعدها الشخصي "أليكسا" بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي التي ستأخذه إلى مستويات لا يمكن تخيلها من القرب من مستخدمه.

وحسب أمازون، سيكون جهاز "أليكسا" مستشارا لحياتك ورفيقا موثوقا به، ويتوقع ما تريد القيام به، بدلا من اقتصاره على إخبارك بالطقس أو نتائج المباريات، بفضل الخوارزميات الذكية التي ستعزز أداءه.

وقال نائب الرئيس وكبير العلماء في أمازون، روهيت براساد، في كلمة له خلال فعاليات "قمة الويب" في لشبونة البرتغالية: "إذا سألت أليكسا عن أي شيء فسيكون كصديقك المقرب الذي يعرف عنك كل شيء".

وأكد براساد أن النية كانت أن يقوم أليكسا "بتبسيط حياتك وتقليل العبء المعرفي"، ما يسمح للمستخدمين بقضاء المزيد من الوقت مع الأصدقاء وتجربة الحياة، حسب ما أوردته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأضاف: "إذا استيقظت في الصباح، فأطفئ المنبه، واطلب حركة المرور، واعزف موسيقاك.. يمكن لأليكسا أتمتة كل تلك الإجراءات حيث تقول فقط (أليكسا، صباح الخير) ثم يقوم بذلك تلقائيا على حسابك".