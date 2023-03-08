"تيك توك" يتيح التقاط مقاطع مدتها 20 دقيقة بمقابل مالي

استجابت الشركة المسؤولة عن تطبيق "تيك توك" الصيني لمطالبات العديد من المستخدمين بزيادة مدة الفيديو المصور عبر التطبيق، ولكن بمقابل مالي.

وأعلنت الشركة أن تطبيق "تيك توك" سيسمح لبعض صناع المحتوى بإنتاج مقاطع أطول مقابل اشتراك مالي، فاتحًا بذلك بابًا جديدًا لمستخدميه لكسب المال.

وستتيح خدمته الجديدة "سيريز" لصناع المحتوى المؤهلين وضع مجموعات تصل إلى 80 مقطعًا مصورًا طويلًا، تصل مدة كل منها إلى 20 دقيقة، خلف "جدار دفع"، وأطول مدة يسمح بها "تيك توك" للمقاطع المصورة حاليًّا هي 10 دقائق.