رجل الأعمال جو كياني يخوض معركة براءات اختراع مع "أبل"

يخوض الرئيس التنفيذي لشركة ماسيمو للأجهزة الطبية، جو كياني، معركة قانونية مع شركة "أبل" كُلفتها حوالي 100 مليون دولار، وذلك لسرقتها براءات اختراع من شركته لاستعمالها في تصنيع ساعات "Apple Watch"؛ ما أدى لحظر مبيعات الساعة لفترة.

وتعهد كياني بمواصلة النزاع، وقال إنه لن يتصالح مع شركة "أبل" ما لم تدفع ثمن تقنيته، وتوافق على تغيير طريقة تعاملها مع الشركات الأصغر منها.

وانتصر كياني من قبل في قضايا ملكية فكرية مع شركات أُخرى، ويعتقد أنه سيربح هذه القضية أيضًا.

من جانبها، نفت شركة "أبل" مزاعم سرقتها تقنية "ماسيمو"، واتهمت الشركة بنسخ تقنيتها.

ويرى البعض أن استغلال كياني لنظام براءات الاختراع الأمريكي يعيق ابتكار الآخرين.