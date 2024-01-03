رجل الأعمال جو كياني يخوض معركة براءات اختراع مع "أبل"
يخوض الرئيس التنفيذي لشركة ماسيمو للأجهزة الطبية، جو كياني، معركة قانونية مع شركة "أبل" كُلفتها حوالي 100 مليون دولار، وذلك لسرقتها براءات اختراع من شركته لاستعمالها في تصنيع ساعات "Apple Watch"؛ ما أدى لحظر مبيعات الساعة لفترة.
وتعهد كياني بمواصلة النزاع، وقال إنه لن يتصالح مع شركة "أبل" ما لم تدفع ثمن تقنيته، وتوافق على تغيير طريقة تعاملها مع الشركات الأصغر منها.
وانتصر كياني من قبل في قضايا ملكية فكرية مع شركات أُخرى، ويعتقد أنه سيربح هذه القضية أيضًا.
من جانبها، نفت شركة "أبل" مزاعم سرقتها تقنية "ماسيمو"، واتهمت الشركة بنسخ تقنيتها.
ويرى البعض أن استغلال كياني لنظام براءات الاختراع الأمريكي يعيق ابتكار الآخرين.
وقضت لجنة التجارة الدولية الأمريكية في أكتوبر الماضي بأن شركة "أبل" انتهكت براءات الاختراع الخاصة بشركة ماسيمو، وأمرت بفرض حظر على بعض ساعات آبل التي يتم شحنها إلى الولايات المتحدة، والذي دخل حيز التنفيذ في 26 ديسمبر الماضي.
وحصلت شركة "أبل"، اليوم الأربعاء، على مهلة لاستئناف مبيعات الساعة، إذ قد تستمر هذه الحرب القانونية بين الشركتين لسنوات.
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية في أبريل الماضي، أن عددًا من الشركات الصغيرة رفعت على مر السنين دعاوى مماثلة ضد شركة "أبل"؛ بسبب الاستيلاء على أفكارها وانتهاك براءات الاختراع الخاصة بها.
وعندما تحاول هذه الشركات المطالبة بحقوقها ضد شركة "أبل"، فإن شركة التكنولوجيا العملاقة ترد بإستراتيجية قانونية صارمة من خلال نظام براءات الاختراع الأمريكي، وفق الصحيفة.
وردًّا على ادعاءات "ماسيمو"، قالت متحدثة باسم شركة "أبل" في وقت سابق: "نحن نحترم الملكية الفكرية والابتكار بشدة، ولا نأخذ أو نستخدم معلومات سرية من شركات أخرى، وسوف نستمر في حماية الابتكارات التي نقدمها نيابة عن عملائنا ضد الادعاءات الكاذبة".
وحذر موظفو شركة ماسيمو وأصدقاء كياني من المخاطرة بالمضي في هذه الدعوى، لكن إصرار كياني لم يثنه عن ذلك، إذ قال: "إذا تمكنت من تغيير أقوى شركة في العالم من الاستمرار في التصرف بشكل سيئ، فسيكون هذا الأمر من بين أكثر الأمور التي فعلتها تأثيرًا في العالم".