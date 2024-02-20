ماسك: أول مريض مزود بشريحة يتحكم بعقله بواسطة فأرة الكمبيوتر
كشف إيلون ماسك مؤسس شركة نيورالينك بأن أول إنسان خضع لزراعة شريحة دماغية من الشركة تعافى تماما وأصبح قادرا على التحكم بعقله من خلال فأرة كمبيوتر.
وقال ماسك خلال فعالية مباشرة على منصة إكس للتواصل الاجتماعي يوم الإثنين: "التقدم جيد ويبدو أن المريض تعافى بالكامل مع تأثيرات عصبية نحن على دراية بها، يستطيع المريض تحريك فأرة في أنحاء الشاشة فقط بمجرد التفكير".
وتحاول نيورالينك حاليا الحصول على أكبر قدر ممكن من ضغطات زر الفأرة من المريض.
ونجحت الشركة بزرع أول شريحة في دماغ إنسان الشهر الماضي، بعد الحصول على الموافقة بإجراء تجارب بشرية في سبتمبر الماضي.
وتقول نيورالينك إن الدراسة تستعين بروبوت لإدخال ما يعرف بواجهة الدماغ والكمبيوتر جراحيا في المنطقة المسؤولة عن التحكم بالحركة في الدماغ، مشيرة إلى أن الهدف المبدئي هو تمكين الأشخاص من التحكم بواسطة مؤشر الفأرة أو لوحة المفاتيح من خلال التفكير.
ولدى ماسك تطلعات جمة بخصوص نيورالينك، حيث قال إن الشركة ستسهل الجراحات السريعة لغرس الشرائح لعلاج حالات منها السمنة المفرطة والتوحد والاكتئاب والانفصام.
وتعددت المطالبات بالتدقيق في مدى اتباع بروتوكولات السلامة من جانب نيورالينك التي قُدرت قيمتها بخمسة مليارات دولار العام الماضي.