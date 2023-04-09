صور تكشف تصميم "آيفون 15 برو" الأقرب للحقيقة

إطار التيتانيوم

تداولت التسريبات الأخيرة أن الجهاز سيأتي مع ترقية كبيرة، وأن التغيير الأكبر هو غلاف جديد تمامًا من التيتانيوم بتصميم ذي حواف مستديرة.

ورغم أن الجهاز سيأتي دون حواف تقريبًا، حسب التصاميم، إلا أن تلك الترقية يجب أن تكون محسوسة في الإطار بدورانها الملحوظ، خاصة مع الشكاوى من الزوايا الحادة للجيل السابق.