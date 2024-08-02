من المقرر أن تصل ميزات الذكاء الاصطناعي التي طال انتظارها من أبل، والتي تحمل علامة Apple Intelligence في وقت لاحق عن المخطط له.

ولن يتم طرح هذه الميزات في الطرح الأولي لنظامي التشغيل iOS 18 وiPadOS 18.

وبحسب التسريبات، من المتوقع أن تصل ميزات الذكاء الاصطناعي من أبل مع تحديثات قادمة خلال شهر أكتوبر تشرين الأول، مما يمنح الشركة مزيدًا من الوقت لحل أي أخطاء.

تجربة أكثر سلاسة

وسيتم تضمين Apple Intelligence في تحديثات البرامج المقرر إصدارها بحلول أكتوبر. وهذا يعني أن ميزات الذكاء الاصطناعي ستتبع بعد أسابيع قليلة من الإصدار المخطط له في سبتمبر أيلول لنظامي التشغيل iOS 18 وiPadOS 18 .

وذكرت مصادر مطلعة أن التحديثات يتم تأخيرها لضمان تجربة مستخدم أكثر سلاسة. ومن ناحية أخرى، ستوفر أبل الوصول المبكر إلى Apple Intelligence لمطوري البرامج في وقت قريب من خلال إصدارات iOS 18.1 وiPadOS 18.1 التجريبية. وسيتمكن المطورون من المساعدة في تحديد المشكلات وإصلاحها.

يذكر أنه عادةً، لا تصدر أبل معاينات للتحديثات اللاحقة حتى يتوفر الإصدار الأولي من البرنامج الجديد للجمهور.

وكانت أبل أصدرت مؤخرًا إصدارًا تجريبيًا رابعًا من iOS 18.0 للمطورين، بهدف الإنتهاء من تطوير نظام التشغيل الجديد خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس آب 2024.

وتحتاج الشركة إلى الانتهاء من نظام التشغيل قبل وقت طويل من إطلاق آيفون الجديد في سبتمبر أيلول لضمان إمكانية تثبيت البرنامج على الأجهزة الجديدة قبل شحنها.

ضمان الاستقرار

تراهن أبل بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي. ويعد ضمان الإصدار المستقر أمرًا بالغ الأهمية. لذلك تعتمد أبل على دعم المطورين لاختبار هذه الميزات على نطاق أوسع.

وقد أدت مخاوف الاستقرار إلى قرار فصل Apple Intelligence عن الإطلاق الأولي لنظامي التشغيل iOS 18 وiPadOS 18.

وتشير استراتيجية الطرح هذه إلى أن أول طرازات iPhone 16 التي تم شحنها هذا العام قد تفتقر إلى ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة، مما يتطلب تحديث البرنامج بعد أسابيع.

وتتضمن Apple Intelligence ميزات مثل إعطاء الأولوية للإشعارات الرئيسية، وتلخيص صفحات الويب والملاحظات الصوتية، وأدوات الكتابة، وSiri المحدثة، والتكامل مع ChatGPT.

وبحسب التقارير يبدو أن أبل تخطط لتقديم المجموعة الكاملة من ميزات Apple Intelligence من خلال تحديثات متعددة في نهاية عام 2024 والنصف الأول من عام 2025. وستأتي هذه الميزات أيضًا إلى أجهزة كمبيوتر ماك عبر macOS Sequoia.

يشار إلى أنه حتى عندما يتم إطلاق ميزات Apple Intelligence، فإن الدعم يقتصر على آيفون 15 برو وسلسلة آيفون 16 القادم. وتأمل أبل أن تؤدي هذه الميزات إلى زيادة مبيعات أجهزة آيفون الجديدة.