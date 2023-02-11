خلل في الضغط داخل مركبة ملتحمة بمحطة الفضاء الدولية

وقالت وكالة روسكوزموس إن المتخصصين في مراقبة المهمة رصدوا انخفاضا في الضغط داخل مركبة الشحن (بروجرس إم.إس-21) التي من المقرر أن تنفصل عن محطة الفضاء الدولية في 18 فبراير شباط، وأعلنت الوكالة منع الدخول إلى المركبة وقالت إن التحقيق جار في السبب.

وتابعت: "نظام درجة الحرارة والضغط على متن محطة الفضاء الدولية طبيعي ولا شيء يهدد حياة أفراد الطاقم وصحتهم، وهم بخير".

وهذا هو أحدث خلل يؤثر على محطة الفضاء الدولية المتقادمة بعد أن تسرب في ديسمبر كانون الأول سائل التبريد على متن المركبة الفضائية (سويوز إم.إس-22) التي التحمت بالمحطة.