باحثون يكشفون السر وراء المشاجرات التي تحدث ليلًا
تشهد المدن الكبرى عادة في ساعات الليل المتأخرة شجارًا أو اثنين على الأقل، وتثور التساؤلات عن أسباب ودوافع حدوث ذلك خاصة في الليل.
وتوصل باحثون من جامعة "كارديف"، بعد إجرائهم دراسة حول تلك الظاهرة، إلى الدوافع التي تؤدي إلى نشوب تلك المشاجرات في ساعات الليل.
وحلل الباحثون بيانات عن عدد الأشخاص في وسط مدينة كارديف في أوقات معينة خلال اليوم والحضور المرتبط بالاعتداء في مستشفى قريب.
ووجدوا أن الانهيار الحاصل في آداب الانتظار "غير المكتوبة" قد يكون أحد الأسباب وراء زيادة العنف في الليل، بحسب الدراسة التي أوردتها صحيفة "ديلي ميل".
وقال الفريق إن "الطابور" ظاهرة اجتماعية والأشخاص الذين ينتظرون في الطابور لديهم توقعات حول كيفية تصرف الآخرين، مثل عدم القفز إلى الأمام.
وبحسب الباحثين، الذين نشروا دراستهم في "المجلة الدولية للبحوث البيئية والصحة العامة"، يزداد الضغط النفسي لدى الناس كلما اعتقدوا أنهم ينتظرون.
واستخدم الباحثون نموذجًا رياضيًّا للمساعدة في التنبؤ بما سيحدث في مجموعة متنوعة من السيناريوهات الليلية، وقاموا بتعديلها لمراعاة العديد من العوامل الأخرى، مثل: الطقس، والعطلات الرسمية، والمباريات.
ووجد الباحثون "علاقة مهمة" بين عدد الأشخاص في وسط المدينة وعدد الاعتداءات المسجلة، لكن مضاعفة الإقبال لم يضاعف عدد الاعتداءات؛ ما يشير إلى أن هذا لم يكن السبب الوحيد لتزايد العنف.
بدلا من ذلك، كان الارتباط بين الإقبال على الأقدام والاعتداءات أكثر اتساقًا عندما طبقوا نموذج الانتظار الخاص بهم. كما أظهروا أنه من خلال تقليل وقت الانتظار انخفض التوتر والعنف المرتبط به أيضًا.
وكتب الفريق: "قد يعزى العنف في البيئات الليلية إلى عدم الالتزام بالمتطلبات الاجتماعية للاصطفاف إذا تم تأكيد هذه العلاقة في بحث إضافي، فستكون هناك حاجة لتشجيع الانضباط المناسب في قائمة الانتظار أو إدارة قوائم الانتظار بشكل أفضل في بيئة الليل لتقليل العنف".
وأضافوا: "عندما يحدث انتهاك لتلك القواعد غير المكتوبة، سيسعى الأشخاص الذين يصطفون في طابور بطريقة منظمة للدفاع عن ترتيب قائمة الانتظار، حيث تنبع الشكاوى الأكثر صراحة من أولئك الأقرب إلى المكان الذي يقفز فيه الشخص إلى الصف".
وأوضحوا أنه " عندما تعاني أماكن، مثل: الحانات أو خدمات سيارات الأجرة، من نقص في الموظفين، فإن ذلك يزيد من الاحتكاك بين الأشخاص الذين يصطفون في طوابير".