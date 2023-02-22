باحثون يكشفون السر وراء المشاجرات التي تحدث ليلًا

وحلل الباحثون بيانات عن عدد الأشخاص في وسط مدينة كارديف في أوقات معينة خلال اليوم والحضور المرتبط بالاعتداء في مستشفى قريب.

ووجدوا أن الانهيار الحاصل في آداب الانتظار "غير المكتوبة" قد يكون أحد الأسباب وراء زيادة العنف في الليل، بحسب الدراسة التي أوردتها صحيفة "ديلي ميل".

وقال الفريق إن "الطابور" ظاهرة اجتماعية والأشخاص الذين ينتظرون في الطابور لديهم توقعات حول كيفية تصرف الآخرين، مثل عدم القفز إلى الأمام.

وبحسب الباحثين، الذين نشروا دراستهم في "المجلة الدولية للبحوث البيئية والصحة العامة"، يزداد الضغط النفسي لدى الناس كلما اعتقدوا أنهم ينتظرون.

واستخدم الباحثون نموذجًا رياضيًّا للمساعدة في التنبؤ بما سيحدث في مجموعة متنوعة من السيناريوهات الليلية، وقاموا بتعديلها لمراعاة العديد من العوامل الأخرى، مثل: الطقس، والعطلات الرسمية، والمباريات.