علماء ينجحون في تحويل آبار النفط والغاز المهجورة إلى بطارية طاقة أرضية

وأضاف باسر، أن "العديد من الخصائص نفسها التي تجعل تكوين الصخور الجوفية مثالية لاستخراج النفط والغاز تجعله مثاليًا لتخزين الطاقة الحرارية الأرضية، ولأن موقع الاختبار الخاص بنا هو بئر غاز سابقة، فإنه يحتوي بالفعل على معظم البنية التحتية اللازمة".

وذكر باسر أن الحوض يحتوي على وحدات صخرية شبيهة بالإسفنج مع مسام مفتوحة ومعادن ذات توصيل حراري مثلي محصورة بين الطبقات العازلة - مما يوفر المساحة والعزل اللازمين لإنشاء خزان حراري اصطناعي قادر على الاحتفاظ بالسوائل ساخنة بدرجة كافية لتوليد الكهرباء.

باستخدام بيانات من الملاحظات الميدانية السابقة ودراسات النمذجة الرقمية الأولية، اختار الفريق حقن سائل مُسخن مسبقًا في "Cypress Sandstone"، وهي وحدة صخرية مسامية تقع على بعد حوالي 900 متر تحت السطح في موقع الاختبار.

ولاختبار سعة تخزين الحرارة في الموقع، قام الباحثون بحقن الماء المسخن إلى 50 درجة مئوية في البئر لمدة ثلاثة أيام من الحقن في أبريل/نيسان 2021. بعد إغلاق البئر، راقب الفريق التغيرات في الضغط والظروف الحرارية والهيدروليكا لمدة 5 أيام.