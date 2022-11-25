الذكاء الاصطناعي يشخص داء باركنسون من طريقة المشي

طور باحثون من جامعة ولاية "ساوث باولو" البرازيلية نظام ذكاء اصطناعي يساعد على تشخيص داء باركنسون من طريقة المشي قبل تطور الإصابة عند المرضى.

وأشارت الدراسة المنشورة في مجلة "غيت آند بوستشر" العلمية، إلى نجاح خوارزميات تعمل بواسطة تعلم الآلة في تحديد حالات الإصابة بالمرض، من خلال تحليل مؤشرات المشي المكانية والزمانية؛ مثل طول الخطوة والسرعة وعرضها وتغير الخطوة مع الزمن.

وكانت بعض المؤشرات أكثر أهمية في تشخيص الإصابة، وتضمنت تغير عرض الخطوة والوقت الذي تكون فيه القدمان ملتصقتين بالأرض.

وقال الأستاذ الدكتور فابيو باربيري، المشارك في الدراسة: "استخدمنا قاعدة بيانات كبيرة في تشخيص الإصابة، من خلال قياس مؤشرات المشي التي تظهر مبكرا عند المرضى وتزداد سوءا مع تقدم المرض".

وأضاف: "لا تتعلق المؤشرات المدروسة بالمقاييس الفيزيولوجية من الطول والوزن والعمر"؛ وفقا لموقع تك إكسبلور.

وتضمنت الدراسة عينة اختبار من 63 مريضا متطوعا ممن تجاوزوا الخمسين عاما، وجمع الباحثون البيانات وأدخلوها إلى نماذج تعلم الآلة، على مدى 7 أعوام.