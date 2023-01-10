حصاد طاقة الشمس من الفضاء وإرسالها إلى الأرض.. هل يمكن ذلك؟

وتسمح التقنية الفضائية المطورة بالاستفادة من مصدر الطاقة الشمسية المتجددة، دون التأثر بغياب ضوء الشمس بسبب تعاقب الليل والنهار وتغيرات الطقس والغيوم، ما يجعلها أفضل من تقنيات الألواح الشمسية.

ويمكن لنجاح إطلاق النموذج الأولي أن يفسح المجال أمام المرحلة الثانية من المشروع، وتتضمن إطلاق مركبة فضائية قادرة على إرسال الكهرباء المتولدة عن الشمس بشكل لاسلكي إلى المناطق غير المزودة بالكهرباء، قاطعة بذلك مسافات شاسعة.

ويحمل صاروخ من صنع شركة "سبيس إكس" الأمريكية مركبة "مومنتس فيغورايد" الفضائية لإجراء 3 تجارب أساسية في الفضاء، تختبر جوانب تقنية مختلفة من المشروع.

وتتضمن التجربة الأولى المدعوة "دولتشا" اختبار بنية نموذجية لمحطة الطاقة الفضائية، بأبعاد تصل إلى حوالي 2*2 متر، ولكن يمكن أن تصل في المركبة المستقبلية إلى أبعاد بوحدة الكيلومتر.

وفي التجربة الثانية التي تحمل اسم "ألبا" يختبر الباحثون مجموعة من 32 نوعًا مختلفا من الخلايا المولدة للكهرباء، ما يتيح لهم اختيار أفضل أنواع الخلايا المتوافقة مع بيئة الفضاء القاسية.

وتسمح التجربة الأخيرة باسم "ميبل" بقياس قدرة أجهزة إرسال الطاقة على توليد إشارات "مايكرويف" تستقبلها أجهزة خاصة على الأرض، لإثبات إمكانية إرسال الكهرباء لاسلكيا من الفضاء إلى الأرض.