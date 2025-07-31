من بينها غرفة للمبدعين.. "تيك توك" يطلق حزمة من الأدوات الجديدة

أعلن تطبيق "تيك توك" عن إطلاق مجموعة من الميزات الجديدة، بما في ذلك أدوات محسّنة للرقابة الأبوية، وأدوات إضافية للمبدعين، وميزة تفاعلية جديدة للرفاهية، بالإضافة إلى نظام للتحقق من الحقائق.

أدوات جديدة

وأضاف "تيك توك" أدوات جديدة للرقابة الأبوية إلى ميزة "الاقتران العائلي"، وهي ميزة تتيح للآباء ربط حساباتهم بحسابات أبنائهم المراهقين لتخصيص إعدادات الأمان.

ويمكن للآباء الآن حظر حسابات محددة لحماية أبنائهم المراهقين، بحيث لا يمكن للحسابات المحظورة التفاعل مع المراهق، ولن يرى محتوى الحساب في خلاصته.

وسيتم الآن أيضًا إشعار الآباء تلقائيًا عندما يقوم ابنهم المراهق بتحميل مقطع فيديو أو قصة أو صورة عامة. وتقول "تيك توك" إن هذا سيساعد الآباء على البقاء على اطلاع بما ينشره أبناؤهم المراهقون دون التأثير على إبداعهم.

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وضع رعاية المبدعين

وسيُطلق "تيك توك" أيضًا وضع رعاية المبدعين، الذي يصفي تلقائيًا جميع التعليقات المصنفة على أنها مسيئة أو غير لائقة أو بذيئة. كما يصفي تعليقات المستخدمين الذين تم الإبلاغ عنهم ويحذفها.

ويشير "تيك توك" إلى أن هذه الميزة تستخدم الذكاء الاصطناعي لفهم كيفية حظر المستخدم للمحتوى وحذفه. لذلك، إذا قام أحد المبدعين بحذف أو الإبلاغ عن أنواع معينة من التعليقات بشكل متكرر، فإن احتمالية ظهور هذه الأنواع من التعليقات في قسم التعليقات تقل.

كذلك، سيتيح وضع رعاية المبدعين حظر كلمة معينة تمامًا من التعليقات يحددها المستخدم.

صندوق وارد

ولمساعدة منشئي المحتوى على إدارة رسائلهم بشكل أفضل، يُطلق "تيك توك" تجربة بريد وارد احترافية جديدة تُسمى "صندوق وارد منشئي المحتوى"، التي تتضمن مجلدات "غير مقروءة" و"مميزة بنجمة". ويمكن لمنشئي المحتوى أيضًا إعداد ردود مخصصة للإجابة عن الأسئلة الشائعة، وإنشاء ردود سريعة لمشاركة هذه الردود بنقرة واحدة.

غرفة الدردشة

وسيطلق "تيك توك" أيضًا غرفة دردشة للمبدعين، تتيح لهم التواصل والتفاعل مباشرة مع متابعيهم المؤهلين على ذات التطبيق. ويمكن للمبدعين ومتابعيهم تبادل الرسائل فيما بينهم في غرفة الدردشة.

وتتوفر غرف دردشة للمبدعين لمن يبلغون من العمر 18 عامًا على الأقل، ولديهم 10,000 متابع على الأقل، ولديهم اشتراك أو نادي معجبين مباشر. مع العلم أن الحد الأقصى للدردشات هو 300 شخص، ويمكن للمبدعين إنشاء 20 محادثة مختلفة على الأقل.

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مهام الصحة النفسية

وأعلنت منصة التواصل الاجتماعي أيضًا عن إطلاق ميزة جديدة تُسمّى "مهام الصحة النفسية"، وهي عبارة عن سلسلة من الاختبارات القصيرة وبطاقات تعليمية تفاعلية لمساعدة المستخدمين على تطوير عادات رقمية متوازنة. وسيحصل المستخدمون على شارات عند إكمالهم هذه المهام.

وتؤكد "تيك توك" أنها تطوّر تجربة جديدة مخصصة للصحة النفسية الرقمية داخل التطبيق، تتضمن أدوات مثل تمارين التنفس ومقاطع صوتية مهدئة، ومعلومات عن وقت استخدام الشاشة، لمساعدة المستخدمين على استعادة نشاطهم.