روبوتات للمهام المعقدة تعتمد أسلوب الخنفساء في القفز والحركة

وكان أحد أكبر التحديات التي تواجه الروبوتات صغيرة الحجم هو العثورعلى تصميم صغير ولكنه قوي بما يكفي للتحرك حول العوائق أو الهروب بسرعة من الأوضاع الخطرة ".

وفي الدراسة الجديدة، استخدم توفيق وفريقه مشغلات صغيرة ملفوفة - مماثلة لعضلات الحيوانات - تخزن الطاقة المرنة حتى يتم إطلاقها وزيادتها تلقائيا، ما يدفع الروبوتات إلى الأعلى.

ويتصور الفريق أن هذه الروبوتات يمكن أن تصل إلى مساحات ضيقة للمساعدة في إجراء الصيانة للآلات الكبيرة مثل التوربينات والمحركات النفاثة، على سبيل المثال، من خلال التقاط الصور لتحديد المشاكل.