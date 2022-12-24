"زيرو آفيا" ستطلق أول رحلة تجريبية لطائرة هيدروجينية كهربائية

وفي الصيف الماضي، أعلنت الشركة عن تمويل إضافي بقيمة 30 مليون دولار للمساعدة في تطوير تقنية الطائرة الكهربائية الهيدروجينية الخاصة بها لإدخالها في الأجواء.

وفقًا لأحدث بيان صحفي لها، حصلت طائرة Dornier 228 التابعة لشركة ZeroAvia على تصريح للطيران، بعد اختبارات أرضية مكثفة ومراجعة لبرنامج التطوير الكامل من قبل هيئة الطيران المدني في الخارج.

واعتبارًا من يناير 2023، ستبدأ ZeroAvia رسميًا رحلات تجريبية لطائرة ذات محركين تم تزويدها بمجموعة نقل الحركة الهيدروجينية والكهربائية 600kW على الجناح الأيسر ومحرك مخزون على اليمين للتكرار.

وقال Val Miftakhov الرئيس التنفيذي للشركة: "الحصول على التصريح هو حدث بالغ الأهمية حيث نقوم بتطوير نظام دفع طيران خالٍ من الانبعاثات والذي سيكون الحل الأكثر اقتصادية وصداقة للبيئة.

وأضاف: "سنبدأ عام 2023 بأفضل طريقة ممكنة، من خلال إثبات أن الرحلة التجارية الحقيقية عديمة الانبعاثات هي أقرب بكثير مما يعتقده الكثيرون".