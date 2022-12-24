"زيرو آفيا" ستطلق أول رحلة تجريبية لطائرة هيدروجينية كهربائية
حصلت شركة "زيرو آفيا"ZeroAvia مطورة الطائرات ذات المحركات الهيدروجينية والكهربائية، أخيراً على تصريح هيئة الطيران المدني البريطانية، لإجراء أول رحلة تجريبية لطائرتها الهيدروجينية الكهربائية.
وتضع "زيرو آفيا" ZeroAvia، وهي شركة تهتم بمسألة انعدام الانبعاثات وتطور طائرات تستخدم الدفع الهيدروجيني والكهربائي، اللمسات النهائية للإقلاع قريبًا بطائرتها المجهزة بمجموعة نقل الحركة بقدرة 600 كيلو وات.
وكانت الشركة تضع خططها من أجل إطلاق عمليات الطائرات التجارية عديمة الانبعاثات مع مجموعة نقل الحركة 600 كيلو وات بحلول عام 2024، والتي تستهدف حتى 19 مقعدًا ومدى 300 ميل/ على أن يتبعه إصدار يستهدف نطاق 700 ميل.
وتمتلك الشركة بالفعل استثمارات من "مجموعة ألاسكا الجوية" بالإضافة إلى 35 مليون دولار أخرى من "يونايتد إيرلاينز"، بحسب ما أورده موقع "electrek".
وفي الصيف الماضي، أعلنت الشركة عن تمويل إضافي بقيمة 30 مليون دولار للمساعدة في تطوير تقنية الطائرة الكهربائية الهيدروجينية الخاصة بها لإدخالها في الأجواء.
وفقًا لأحدث بيان صحفي لها، حصلت طائرة Dornier 228 التابعة لشركة ZeroAvia على تصريح للطيران، بعد اختبارات أرضية مكثفة ومراجعة لبرنامج التطوير الكامل من قبل هيئة الطيران المدني في الخارج.
واعتبارًا من يناير 2023، ستبدأ ZeroAvia رسميًا رحلات تجريبية لطائرة ذات محركين تم تزويدها بمجموعة نقل الحركة الهيدروجينية والكهربائية 600kW على الجناح الأيسر ومحرك مخزون على اليمين للتكرار.
وقال Val Miftakhov الرئيس التنفيذي للشركة: "الحصول على التصريح هو حدث بالغ الأهمية حيث نقوم بتطوير نظام دفع طيران خالٍ من الانبعاثات والذي سيكون الحل الأكثر اقتصادية وصداقة للبيئة.
وأضاف: "سنبدأ عام 2023 بأفضل طريقة ممكنة، من خلال إثبات أن الرحلة التجارية الحقيقية عديمة الانبعاثات هي أقرب بكثير مما يعتقده الكثيرون".
وعندما تحلق طائرة الاختبار Dornier 228 التابعة لشركة ZeroAvia، فمن المتوقع أن تكتسب لقب أكبر طائرة تطير على الإطلاق باستخدام مجموعة نقل الحركة الهيدروجينية والكهربائية.
تقول الشركة إن حصولها على التصريح يمهد الطريق لطائرتها ZA600 التي يمكن الاعتماد عليها تجاريًا. وتخطط لتقديم تلك الطائرة للحصول على الاعتماد بحلول نهاية عام 2023.
وتتوقع ZeroAvia أيضًا أن تبدأ في تسليم محركات الحركة إلى المسارات التجارية الأولية للطائرات ذات 9-19 مقعدًا بحلول عام 2025، مضيفة أن لديها بالفعل 1500 محرك عديم الانبعاثات تحت الطلب المسبق من العديد من مصنعي الطائرات.