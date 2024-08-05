قال إيلون ماسك، مالك شركة نيورالينك الناشئة، إن الشركة نجحت في زرع شريحتها الدماغية، المصممة لتمكين المرضى المصابين بالشلل من استخدام الأجهزة الرقمية فقط من خلال التفكير، في مريض ثانٍ ضمن تجربتها السريرية.

وتواصل نيورالينك اختبار جهازها، الذي يهدف إلى مساعدة المصابين بإصابات في الحبل الشوكي على القيام بأنشطة متعددة مثل ألعاب الفيديو، وتصفح الإنترنت، والنشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وتحريك مؤشر الفأرة على أجهزة الكمبيوتر المحمولة.

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ولم يذكر ماسك في تصريحات أدلى بها خلال بث صوتي على الإنترنت (بودكاست) استمر لأكثر من ثماني ساعات وصدر في ساعة متأخرة من يوم الجمعة سوى القليل من التفاصيل حول المشارك الثاني بخلاف قوله إنه يعاني من إصابة في الحبل الشوكي مماثلة للمريض الأول، الذي أُصيب بالشلل في حادث غوص.

وذكر ماسك أنه من المتوقع أن تجري الشركة العملية ذاتها لثمانية مرضى آخرين مشاركين في تجربتها السريرية خلال العام الجاري.