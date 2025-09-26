أصبحت أكثر ذكاءً.. تصميم جديد لقائمة "ابدأ" في "ويندوز 11"

كشفت "مايكروسوفت" رسميًا عن إطلاق تصميم جديد لقائمة "ابدأ" ضمن تحديث "ويندوز 11" الأخير، مع تغييرات جوهرية تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم وتقديم واجهة أكثر مرونة وكفاءة في استخدام البرامج والملفات.

وبات التحديث الجديد متاحًا لمستخدمي النسخ التجريبية، ومن المتوقع تعميمه على نطاق واسع خلال الأسابيع القادمة.

قابل للتخصيص

وأحد أبرز التعديلات في الواجهة الجديدة يتمثل في دمج أقسام "المثبتة"، و"الموصى بها"، و"كل التطبيقات" في عرض موحد وسلس؛ ما يُسهل على المستخدمين التصفح والوصول إلى التطبيقات دون الحاجة للتنقل بين نوافذ متعددة.

ويوفر التمرير العمودي المستمر رؤية شاملة لعناصر القائمة، خاصة على الشاشات الكبيرة.

وضمن إعدادات التخصيص، يمكن للمستخدمين الآن تفعيل أو إلغاء ميزات مثل عرض التطبيقات المضافة حديثًا، وعرض الملفات المقترحة، وعرض مواقع الويب من سجل التصفح؛ ما يمنح تحكمًا أكبر في محتوى الواجهة ويقلل من عوامل الإلهاء غير المرغوب فيها.

خيارات عرض جديدة

وكانت التطبيقات تُعرض بطريقة قائمة أبجدية فقط، لكن التحديث الجديد يقدم خيارات عرض متعددة، مثل العرض الشبكي والأفقي، إلى جانب تصنيف تلقائي للتطبيقات حسب الفئة.

ويعمل ذلك التصنيف على تسهيل العثور على البرامج حسب الاستخدام، رغم أنه لا يسمح حاليًا بتعديل الفئات يدويًا أو إنشاء مجموعات مخصصة، وهو ما قد يعتبره بعض المستخدمين محدودية.

تحكم أوسع

وقائمة التطبيقات المثبتة "Pinned Apps" أصبحت أكثر مرونة، ففي الوضع الافتراضي، تظهر صفّان من الأيقونات، لكن يمكن تفعيل خيار "عرض جميع التطبيقات المثبتة بشكل دائم" ليتم عرض كل البرامج فور فتح القائمة دون الحاجة للنقر على "عرض الكل"؛ ما يُسرّع الوصول إلى التطبيقات الأكثر استخدامًا.

وعلى الشاشات عالية الدقة، يمكن عرض حتى 8 أعمدة أو 4 مجموعات تطبيقات في الصف الواحد، كما تمت زيادة العناصر المعروضة في قسم "الموصى بها" إلى 6 عناصر، مع إمكانية عرض المزيد في صفحة منفصلة.

دمج الهواتف الذكية

وهناك ميزة جديدة لافتة هي شريط الهاتف الجانبي، الذي يتيح التكامل بين الكمبيوتر والهاتف المحمول من خلال أداة "Phone Link"، إذ تتيح هذه الميزة قراءة الرسائل وإجراء المكالمات ومشاركة الصور والملفات بين الأجهزة.

ويمكن إظهار أو إخفاء هذه الخاصية من خلال إعدادات "ابدأ"، أو التحكم بها عبر رمز مخصص بجانب شريط البحث.

ورغم التحسينات، أبلغ بعض المستخدمين عن مشكلات مثل عدم حفظ بعض إعدادات العرض، وظهور تصنيفات خاطئة، بالإضافة إلى أداء ضعيف في ميزة اللمس، لكن "مايكروسوفت" أكدت أنها على دراية بهذه المشكلات وتعمل على إصلاحها في التحديثات القادمة.