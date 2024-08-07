يعمل نظام التشغيل "ويندوز" أحيانا بطرق مزعجة للغاية، ما يدفع المستخدمين بالقيام بإجراء بعض التعديلات للحد من مصادر إزعاج استخدام النظام.

تحديثات "ويندوز"

عادة ما تكون التحديثات المطلوبة المزعجة، حيثُ يمكن يبلغ "ويندوز" بأن التحديثات المطلوبة أو الاختيارية جاهزة للتثبيت، وهو ما يتطلب التوقف عن العمل لتثبيت التحديثات، التي رغم أنها تعمل في الخلفية، إلا أنها تُؤثر سلبًا على أداء الكمبيوتر.

وتعتبر عمليات إعادة التشغيل الإلزامية غالبًا بعد التثبيت هي أكبر مصدر إزعاج، ولتجنب إعادة التشغيل القسري بعد كل تحديث، يمكن إلغاء تنشيط التحديث تلقائيًا.

ويمكن تحديد أوقات الاستخدام، التي لا ينبغي إعادة تشغيل النظام خلالها، وهو ما سيؤدي على الأقل إلى الحد من الإزعاج الناجم عن التحديثات الجديدة.

عمليات بدء التشغيل الطويلة

يمكن أن يكون بدء تشغيل أنظمة الكمبيوتر أيضًا اختبارًا للصبر، وذلك بسبب عمليات التهيئة الطويلة والتشغيل المزدحم، ويمكن أن يكون القرص الصلب البطيء أو "SSD" أيضًا سببًا لذلك.

وأثناء عملية التمهيد، يتم تهيئة جميع المكونات مثل وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات والذاكرة العشوائية، ويتم أيضًا تحضير جميع التطبيقات والبرامج والأدوات والخدمات من التشغيل التلقائي لنظام التشغيل وبدء تشغيلها قبل ظهور صورة سطح المكتب الفعلية أمام المستخدم. ويمكن أن تستغرق هذه العملية دقائق ثمينة.

أخبار ذات علاقة لسلاسة عمل حاسوبك بنظام ويندوز 11.. اتبع هذه النصائح

ولضمان عدم تحميل البرامج والخدمات غير المرغوب فيها في أثناء بدء تشغيل النظام، يجب الانتقال إلى نظام "ويندوز" ومن ثم إدارة المهام، وأخيرًا التشغيل التلقائي للتطبيقات، حيثُ يمكن عرض جميع التطبيقات في التشغيل التلقائي، وإيقاف غير المرغوب فيها.

اتصال إنترنت بطيء للغاية

ويمكن أن يكون اتصال الإنترنت البطيء للغاية مزعجًا بعدة طرق، فقد تستغرق عمليات التحميل وقتًا أطول من اللازم وتكون مواقع الويب بطيئة في التحميل.

وفي مثل هذه الحالات، يجب على المستخدمين التحقق من الاتصال "واي فاي" أو أسلاك شبكة الإنترنت والتحقق من هوائيات أجهزة "الراوتر" وتحديد موضعها بشكل مثالي، ويمكن أيضًا تحديث برامج التشغيل الخاصة بأجهزة "الراوتر" وإعادة تشغيلها إذا لزم الأمر.

عدم وجود حماية للبيانات

ويجمع "ويندوز 10 و11" البيانات الحساسة، ويرسلانها إلى "مايكروسوفت"، وللحد من ذلك الأمر المزعج، يمكن الانتقال إلى القائمة ثم الخصوصية والأمان والقيام بإلغاء تنشيط تدابير القياس عن بعد.

فوضى البيانات

وتعتبر فوضى البيانات مصدر إزعاج كبير آخر، حيث تشغل بمرور الوقت مساحة التخزين الثمينة على الكمبيوتر، والحل السحري لذلك هو "Disk Cleanup"، التي تحافظ على والقرص الصلب مرتبًا.

ويمكن استخدام الأداة لإزالة بقايا ملفات البرامج التي تم تنزيلها وملفات ملاحظات "ويندوز" القديمة وملفات الإنترنت المؤقتة وتقارير أخطاء "ويندوز" والملفات الموجودة في سلة المحذوفات والملفات المؤقتة، وهو ما يحرر عدة غيغابايت من مساحة التخزين.