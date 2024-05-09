دليلك لحماية أطفالك على الإنترنت

ثبت أن الاستخدام المبكر للتكنولوجيا الرقمية يعمل على تحسين المهارات اللغوية، وتعزيز التنمية الاجتماعية للأطفال، ويزيد الإبداع، ومع ذلك، فإن الأمر لا يخلو من المخاطر بالنسبة للأطفال الصغار.

ولسوء الحظ، قد يصادف الأطفال محتوى غير لائق، أو يشاركون معلومات شخصية، أو يبدأون بتقليد ما يفعله الأطفال الأكبر سنًا عبر الإنترنت، ما قد يعرّضهم للخطر.

لذلك سنساعدك على فهم ما يمكنك فعله لمنح الأطفال الصغار الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و10 سنوات أفضل تجربة للاتصال بالإنترنت.

الاتفاق على الحدود

كن واضحًا بشأن ما يمكن لطفلك فعله، وما لا يمكنه فعله عبر الإنترنت، وأين يمكنه استخدام الإنترنت، ومقدار الوقت الذي يمكنه قضاؤه، والمواقع التي يمكنه زيارتها، ونوع المعلومات التي يمكنه مشاركتها.

واتفق مع طفلك على الوقت الذي يمكنه فيه الحصول على هاتف محمول أو جهاز لوحي.

استكشف مع طفلك

أفضل طريقة لمعرفة ما يفعله طفلك عبر الإنترنت هي التحدث معه حول ما يفعله، والمواقع التي تحب زيارتها.

واطلب منهم أن يعرضوا لك أو يلعبوا ألعابًا عبر الإنترنت معك للتعرف على المنصات، وتعليمهم عادات السلامة الإلكترونية الجيدة.