دليلك لحماية أطفالك على الإنترنت
ثبت أن الاستخدام المبكر للتكنولوجيا الرقمية يعمل على تحسين المهارات اللغوية، وتعزيز التنمية الاجتماعية للأطفال، ويزيد الإبداع، ومع ذلك، فإن الأمر لا يخلو من المخاطر بالنسبة للأطفال الصغار.
ولسوء الحظ، قد يصادف الأطفال محتوى غير لائق، أو يشاركون معلومات شخصية، أو يبدأون بتقليد ما يفعله الأطفال الأكبر سنًا عبر الإنترنت، ما قد يعرّضهم للخطر.
لذلك سنساعدك على فهم ما يمكنك فعله لمنح الأطفال الصغار الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و10 سنوات أفضل تجربة للاتصال بالإنترنت.
الاتفاق على الحدود
كن واضحًا بشأن ما يمكن لطفلك فعله، وما لا يمكنه فعله عبر الإنترنت، وأين يمكنه استخدام الإنترنت، ومقدار الوقت الذي يمكنه قضاؤه، والمواقع التي يمكنه زيارتها، ونوع المعلومات التي يمكنه مشاركتها.
واتفق مع طفلك على الوقت الذي يمكنه فيه الحصول على هاتف محمول أو جهاز لوحي.
استكشف مع طفلك
أفضل طريقة لمعرفة ما يفعله طفلك عبر الإنترنت هي التحدث معه حول ما يفعله، والمواقع التي تحب زيارتها.
واطلب منهم أن يعرضوا لك أو يلعبوا ألعابًا عبر الإنترنت معك للتعرف على المنصات، وتعليمهم عادات السلامة الإلكترونية الجيدة.
ضع نفسك في السيطرة
قم بتثبيت أدوات الرقابة الأبوية على النطاق العريض في منزلك وأي أجهزة تدعم الإنترنت لإدارة أمان الإنترنت.
يمكن أيضًا إعداد حساب مستخدم لطفلك على الجهاز الرئيس الذي يستخدمه وتأكد من أن الحسابات الأخرى في المنزل محمية بكلمة مرور حتى لا يتمكن الأطفال الأصغر سنًا من الوصول إليها عن طريق الصدفة.
استخدم وضع الطائرة
استخدم وضع الطائرة "Air Plane Mode" على أجهزتك عندما يستخدمها طفلك للعب حتى لا يتمكن من إجراء أي عمليات شراء غير معتمدة أو التفاعل مع أي شخص عبر الإنترنت دون علمك.
ابقَ مشاركًا
شجعهم على استخدام أجهزتهم التقنية في منطقة مشتركة مثل الصالة أو المطبخ حتى تتمكن من مراقبة كيفية استخدامهم للإنترنت، ومشاركة استمتاعهم أيضًا.
التحدث مع الأشقاء
إنها فكرة جيدة أيضًا أن تتحدث مع الأطفال الأكبر سنًا حول ما يفعلونه عبر الإنترنت، وما يعرضونه للأطفال الأصغر سنًا، وشجعهم على أن يكونوا مسؤولين، ويساعدون في الحفاظ على سلامة إخوتهم الصغار.
البحث بأمان
استخدم محركات البحث الآمنة مثل "Swiggle" أو "Kids-search".
ويمكن أيضًا تفعيل إعدادات البحث الآمن على غوغل ومحركات البحث الأخرى، بالإضافة إلى يوتيوب.
التصنيفات العمرية
وتعد التصنيفات العمرية التي تأتي مع الألعاب والتطبيقات والأفلام والشبكات الاجتماعية دليلاً جيدًا لمعرفة ما إذا كانت مناسبة لطفلك.
وعلى سبيل المثال، الحد الأدنى للعمر هو 13 عامًا للعديد من مواقع التواصل الاجتماعي، بما في ذلك "تيك توك" و"إنستغرام".
ومع ذلك، هناك بعض منصات التواصل الاجتماعي المصممة للأطفال والتي يمكنهم استخدامها بأمان.