ذكرت صحيفة "صنداي تايمز"، أن "منتدى الإنترنت العالمي لمكافحة الإرهاب"، عبّر عن قلقه بشأن المحتوى الذي تنشره حركة "حماس" الفلسطينية على منصة "إكس".

وأكد المنتدى أنه يشعر بالقلق بشأن عضوية منصة التواصل الاجتماعي المملوكة لرجل الأعمال الأمريكي الملياردير إيلون ماسك، في مجلس إدارته، وفق ما أوردته "رويترز".

ويعتقد أعضاء المنتدى أن عضوية "إكس" وموقعه في مجلس إدارته يقوض مصداقية المنتدى.

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وتقول الصحيفة، إن إجبار منصة "إكس" على الخروج من المنتدى سيكون صعباً؛ لأنه عضو مؤسس.

وأضافت أن المنتدى قد يضطر إلى تعديل وثيقة التأسيس، من أجل إلغاء عضوية منصة التواصل الاجتماعي.