احذرها.. 3 أخطاء شائعة في الشحن تتلف هاتفك تدريجياً

يعتمد عمر أي الجهاز على بطاريته، لذا حان الوقت للعناية بها بشكل أفضل واتباع سلوكيات صديقة للبطارية واستخدام شواحن معتمدة لتجنب الإجهاد، وارتفاع درجة الحرارة.

ويبحث كل من يستخدم هاتفًا أو جهازًا لوحيًا باستمرار عن طرق لإطالة عمر بطاريته، ومع ذلك، فإن بعض العادات التي لا تفكر فيها قد تلحق الضرر ببطارية جهازك مع مرور الوقت.

ولحسن الحظ، هناك طرق لإطالة عمر بطارية جهازك، وهناك بعض الأشياء التي يجب تجنبها والتي تؤدي إلى عكس ذلك.

ترك الجهاز موصولًا

لا تعد هذه مشكلة مع الهواتف الحديثة، ولكن معظم الأجهزة في السوق ستعاني من تركها موصولة بالكهرباء طوال الليل.

فبينما تشحن الأجهزة عادة حتى 100% وتتوقف عن استهلاك الكهرباء، لكن مع ذلك، إن ترك الهاتف موصولًا بالكهرباء قد يؤدي إلى استمرار الشحن البطيء للحفاظ على شحن البطارية بالكامل، مما قد يرهقها بمرور الوقت، ويقلل من عمرها الافتراضي.

وبدلًا من ذلك، افصل هاتفك عن الكهرباء عند وصول شحن البطارية إلى 100%.

وكقاعدة عامة، يفضل إبقاء بطاريتك مشحونة بنسبة تتراوح بين 20% و80%.

وكما هو الحال مع جميع أخطاء الشحن الشائعة التي نرتكبها مع هواتفنا، فإن تركه موصولًا بالكهرباء طوال الليل مرة أو مرتين لن يلحق به ضررًا دائمًا.

ويحدث تلف البطارية عندما تصبح هذه الممارسات الخاطئة عادة ويتم اتباعها بكثرة.

إفراغ البطارية

ويساهم ترك البطارية تستنزف حتى 0% مرارًا وتكرارًا، في جعلها تتلف أسرع، ويتطلب استبدالها أو إصلاحها.

فبطاريات الليثيوم أيون ليست مصممة للبقاء فارغة، لذا فإن معظم الهواتف لا تصل إلى 0% عند إيقاف تشغيلها، بل تتوقف عن العمل مع قليل من الشحن لحماية البطارية.

ولهذا السبب تظهر شاشة تشير إلى انخفاض مستوى البطارية عند محاولة تشغيلها.

وإذا تركت جهازك اللوحي ببطارية فارغة لأيام أو أسابيع أو أشهر، ستستمر البطارية في التفريغ ببطء حتى ينخفض جهدها بشكل كبير، مما يلحق الضرر بتركيبتها الكيميائية الداخلية.

ولتجنب ذلك وإطالة عمر البطارية، تجنب انخفاض مستوى البطارية إلى أقل من 20%.

وإذا كنت لن تستخدم هاتفك لفترة، فاشحنه إلى 50% من سعته وأوقف تشغيله قبل تخزينه.

شاحن غير مناسب

ومهما بدت فكرة شراء شاحن بسعر مغر، فمن الأفضل تجنبها.

فاستخدام شاحن رخيص أو غير معتمد أو غير مناسب لهاتفك قد يؤدي إلى عدم انتظام الطاقة، أو زيادة شحنه، أو شحنه بشكل غير فعال.

وكل هذا يؤدي إلى زيادة الضغط على البطارية وتقصير عمرها الافتراضي، فاستخدام شاحن غير مناسب للبطارية قد يؤدي إلى أكثر من مجرد إطالة وقت شحنها.

فإذا لم تكن قوة الشاحن مناسبة للبطارية، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع درجة حرارة هاتفك بسبب صعوبة توفير الطاقة الكافية، أو حتى زيادة تحميل دوائر الهاتف إذا لم يتمكن من تنظيم استهلاك الطاقة.

كما يمكن للشواحن الرخيصة أن توفر جهدًا غير ثابت، ما يجهد البطارية، ويتلف تركيبها الكيميائي.

يذكر أن العديد من الشواحن المعتمدة، مزودة بتدابير أمان مدمجة تتجاهلها الشواحن الرخيصة.

وتمنع هذه الإجراءات ارتفاعات الجهد، وارتفاع درجة الحرارة التي قد تتلف البطارية، ومنفذ الشحن. فعند شحن هاتفك، يفضل البحث عن شاحن معتمد أو مطابق لجهازك، من الكابل إلى البطارية.