تطوير نظام يرفع كفاءة الطاقات المتجددة ويوفر الطاقة المهدورة في الأبنية

في ظل توجه صناعة الطاقة العالمية نحو تخفيض انبعاثات غازات ثاني أكسيد الكربون ومكافحة التغير المناخي والاحتباس الحراري وما يصاحبهما من تهديدات بيئية، يتوجه الباحثون نحو ابتكار أنظمة جديدة لاستثمار الطاقات المتجددة على أكمل وجه.

وفي هذا الإطار، طور باحثون من المعهد الكوري للهندسة المدنية وتقنيات البناء في كوريا الجنوبية، نظام تبادل حراري متعدد الاتجاهات، يستثمر الحرارة الناتجة عن الطاقات المتجددة، مثل: طاقة الشمس، لتشييد أبنية تحقق حياد الانبعاثات الكربونية.

وازداد في الأعوام الأخيرة، استخدام حرارة الشمس والحرارة الأرضية وخلايا الوقود، في أنظمة تدفئة هجينة من شأنها تقليل استهلاك الأبنية للطاقة المستخدمة في التدفئة والتبريد، ولكن تلك الأنظمة تسبب فقدان جزء من الحرارة بسبب الفروقات بين حاجة البناء الحرارية وما يوفره المصدر الحراري.